Навчання у вузі чи технікумі можна включити у свій робочий стаж, але не всім: які умови і що треба зробити

Є обмеженні часові проміжки

В Україні під час роботи людині нараховується страховий стаж і він впливатиме на розмір майбутньої пенсії. Є обставини, коли до страхового стажу можуть зарахувати роки, коли особа вчилась в університеті.

Як повідомляє "На пенсії", основним документом, що підтверджує навчання, є диплом. В ньому має бути вказано, коли саме було закінчено повний навчальний період або окремі його етапи.

До стажу до 2004 року зараховуються періоди навчання за денною формою в:

ВУЗах;

профучилищах;,

навчальних закладах із підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;

аспірантурі;

докторантурі;

клінічній ординатурі.

Якщо навчання відбувалося після 1 січня 2004 року, тоді цей період до стажу зараховано не буде.

"Навчання до 2004 року підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками й іншими документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання", — ідеться в публікації.

Щоб підтвердити, що ви дійсно проходили навчання в конкретний період, необхідні довідки, у яких зазначається тривалість навчання у відповідні роки. Також у документах має бути інформація про те, коли саме було закінчено повний навчальний період або окремі його етапи.

Основним документом, що підтверджує стаж, є диплом.

"Саме тому, якщо йдеться про навчання, то в Пенсійному фонді, перш за все, дивляться на диплом, дату його видачі або дату захисту диплома", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що особи, які мають пільги, можуть вийти на пенсію раніше.