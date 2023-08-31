Доплати до пенсій: хто з літніх людей може отримати гроші у вересні

Розмір залежатиме від виду надбавки

Більшість літніх пенсіонерів не знають, що вони мають право на додаткові кошти до пенсії. Такі кошти можуть отримати лише ті, чиї пенсійні виплати не перевищують 10 340 гривень в місяць.

Список надбавок для пенсіонерів, які отримають їх з 1 вересня, можна прочитати далі у матеріалі "Телеграф". Зокрема, їх чотири види.

Пенсіонери, які досягли певного віку (від 70 років)

Залежно від віку, пенсіонери можуть отримувати такі доплати до пенсії:

300 грн у віці від 70 до 75 років;

456 грн у віці від 75 грн до 80 років,

570 грн українці старше 80 років.

Пенсіонери, які мають понаднормовий стаж

Згідно з законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", доплату отримають, якщо у чоловіків стаж вище понад 35 років, а у жінок — 30 років.

Тож, сума доплати не може перевищувати 1% від мінімальної пенсії за віком. Деякі особи можуть отримати 20,93 гривні, бо мінімальний прожитковий стаж для непрацездатних осіб — 2093 гривень. Тобто, один рік стажу "коштує" 20,93 гривні.

Наприклад, якщо жінка відпрацювала офіційно 40 років, то доплата до пенсії становитиме 20,93 помножити на 10 = 209 гривень.

Пенсіонери, які не працюють та утримують неповнолітніх дітей

Держава виплачує літнім людям надбавку до пенсії у розмірі 150 гривень на дитину, якій ще немає 18 років.

Ці гроші доплачують додатково до пенсій за віком, інвалідністю та за вислугою років.

Щоб оформити отримання цієї надбавки, треба звернутися із заявою до відділення Пенсійного фонду України за місцем отримання пенсії.

Пенсіонери, які мають почесне звання донора

Такі особи мають право на 258,90 гривень за здавання крови. Однак, для цього потрібно здати безплатно 40 разів доз крові або 60 разів доз плазми. До того ж такі українці ще отримають нагрудний знак "Почесний донор України".

Ця сума додається до основних виплат пенсіонера. В разі зміни прожиткового мінімуму розмір виплати збільшується на різницю між старою виплатою (до підвищення) і новою (після підвищення).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що що є чотири категорії українців, які можуть вийти на пенсію достроково в 50 або 55 років. Особі, яка належить хоча б до однієї групи, треба звернутись через електронний портал ПФУ.