Доплаты к пенсиям: кто из пожилых людей может получить деньги в сентябре

Размер будет зависеть от вида надбавки

Большинство пожилых пенсионеров не знают, что они имеют право на дополнительные средства к пенсии. Такие деньги могут получить только те, чьи пенсионные выплаты не превышают 10 340 гривен в месяц.

Список надбавок для пенсионеров, которые получат их с 1 сентября, можно прочесть в материале "Телеграф". В частности, их четыре вида.

Пенсионеры, достигшие определенного возраста (от 70 лет)

В зависимости от возраста пенсионеры могут получать следующие доплаты к пенсии:

300 грн. в возрасте от 70 до 75 лет;

456 грн в возрасте от 75 грн до 80 лет,

570 грн украинцы старше 80 лет.

Пенсионеры, имеющие сверхурочный стаж

Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", доплату получат, если у мужчин стаж выше 35 лет, а у женщин — 30 лет.

Сумма доплаты не может превышать 1% от минимальной пенсии по возрасту. Некоторые могут получить 20,93 гривны, потому что минимальный прожиточный стаж для нетрудоспособных лиц — 2093 гривен. То есть, один год стажа "стоит" 20,93 гривны.

Например, если женщина отработала официально 40 лет, то доплата к пенсии будет составлять 20,93 умножить на 10 = 209 гривен.

Пенсионеры, которые не работают и содержат несовершеннолетних детей

Государство выплачивает пожилым людям прибавку к пенсии в размере 150 гривен на ребенка, которому еще нет 18 лет.

Эти деньги доплачивают дополнительно к пенсиям по возрасту, инвалидности и выслуге лет.

Чтобы оформить получение этой надбавки, следует обратиться с заявлением в отделение Пенсионного фонда Украины по месту получения пенсии.

Пенсионеры, имеющие почетное звание донора

Такие лица имеют право на 258,90 гривен за сдачу крови. Однако для этого нужно сдать бесплатно 40 раз доз крови или 60 раз доз плазмы. К тому же, такие украинцы еще получат нагрудный знак "Почетный донор Украины".

Эта сумма прилагается к основным выплатам пенсионера. При изменении прожиточного минимума размер выплаты увеличивается на разницу между старой выплатой (до повышения) и новой (после повышения).

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что есть четыре категории украинцев, которые могут выйти на пенсию досрочно в 50 или 55 лет. Лицу, принадлежащему хотя бы одной группе, нужно обратиться через электронный портал ПФУ.