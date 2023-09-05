Учебу в вузе или техникуме можно включить в свой рабочий стаж, но не всем: какие условия и что нужно сделать
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Есть ограниченные временные промежутки
В Украине во время работы человеку начисляется страховой стаж, и он будет влиять на размер будущей пенсии. Есть обстоятельства, когда в страховой стаж могут отнести годы, когда человек учился в университете.
Как сообщает "На пенсии", основным документом, подтверждающим обучение, является диплом. В нем должно быть указано, когда именно был окончен полный учебный период или отдельные его этапы.
В стаж до 2004 года засчитываются периоды обучения по дневной форме в:
- ВУЗах;
- профучилищах;
- учебных заведениях по повышению квалификации и переподготовке кадров;
- аспирантуре;
- докторантуре;
- клинической ординатуре.
Если обучение проходило после 1 января 2004 года, тогда этот период в стаж зачислен не будет.
" Обучение до 2004 года подтверждается дипломами, удостоверениями, свидетельствами, а также справками и другими документами, изданными на основании архивных данных и содержащими сведения о периодах обучения ", — говорится в публикации.
Чтобы подтвердить, что вы действительно проходили обучение в конкретный период, необходимы справки, в которых указывается продолжительность обучения в соответствующие годы. Также в документах должна быть информация о том, когда именно был завершен полный учебный период или отдельные его этапы.
Основным документом, подтверждающим стаж, является диплом.
"Именно поэтому, если речь идет об обучении, то в Пенсионном фонде, прежде всего, смотрят на диплом, дату его выдачи или дату защиты диплома ", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что лица, имеющие льготы, могут выйти на пенсию раньше.