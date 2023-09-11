Прибавка автоматически добавиться к пенсии: у кого из пожилых людей возрастут выплаты

Для каждого человека сумма надбавки будет рассчитана индивидуально

Украинцы, являющиеся участниками боевых действий, могут получить до 25% к своей выплате. Кроме того, проект Пенсионного фонда, Минсоцполитики и ООН предоставляет возможность некоторым пенсионерам получить сумму, которой не хватает до 3 тысяч гривен. Это касается проживающих в зоне боевых действий, имеет низкую пенсию и не получает другую финансовую помощь от международных организаций.

Как сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, эта программа продлится 4 месяца. Она будет вычислена и уплачена на счета пенсионеров автоматически.

"Для получения выплаты пенсионерам никаких действий не требуется. Она производится без подачи заявления, согласно имеющейся в государственных реестрах информации. Выплата денежной помощи осуществляется путем перечисления средств на счета пенсионеров", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что обучение в вузах или техникуме можно включить в свой рабочий стаж. Основным документом, подтверждающим период обучения является диплом. Однако не все украинцы могут воспользоваться такой возможностью.