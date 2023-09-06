Некоторые украинцы могут увеличить размер пенсии: нужно отвечать некоторым требованиям
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Для начисления денег нужно обратиться в Управление социальной защиты
Пенсионеры в Украине имеют право на различные доплаты, в том числе достигшие 70-80 лет. А еще на выплаты в размере 837 гривен могут получить 3 категории пожилых людей.
Как говорится в законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий для отдельных категорий лиц", размер выплат напрямую связан с суммой минимального прожиточного минимума.
Кто сможет получить надбавку в 800 гривен:
- лица, проживающие в одиночестве и нуждающиеся в особом уходе;
- пенсионеры после 80 лет, которые должны получать особый уход и не имеют близких трудоспособных родственников;
- пожилые люди, имеющие значительные осложнения из-за состояния здоровья.
Как получить надбавку к пенсии
Чтобы оформить выплаты, вам необходимо:
- обратиться в Управление социальной защиты в вашем регионе;
- написать специальное заявление;
- собрать пакет документов – паспорт, идентификационный номер, заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости помощи, выписку из Пенсионного фонда относительно отсутствия других надбавок.
Как только комиссия подтвердит право выплаты, вам автоматически начислится эта надбавка.
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