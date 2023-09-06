Некоторые украинцы могут увеличить размер пенсии: нужно отвечать некоторым требованиям

Для начисления денег нужно обратиться в Управление социальной защиты

Пенсионеры в Украине имеют право на различные доплаты, в том числе достигшие 70-80 лет. А еще на выплаты в размере 837 гривен могут получить 3 категории пожилых людей.

Как говорится в законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий для отдельных категорий лиц", размер выплат напрямую связан с суммой минимального прожиточного минимума.

Кто сможет получить надбавку в 800 гривен:

лица, проживающие в одиночестве и нуждающиеся в особом уходе;

пенсионеры после 80 лет, которые должны получать особый уход и не имеют близких трудоспособных родственников;

пожилые люди, имеющие значительные осложнения из-за состояния здоровья.

Как получить надбавку к пенсии

Чтобы оформить выплаты, вам необходимо:

обратиться в Управление социальной защиты в вашем регионе;

написать специальное заявление;

собрать пакет документов – паспорт, идентификационный номер, заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости помощи, выписку из Пенсионного фонда относительно отсутствия других надбавок.

Как только комиссия подтвердит право выплаты, вам автоматически начислится эта надбавка.

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