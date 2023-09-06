Деякі українці можуть збільшити розмір пенсії: треба відповідати деким вимогам
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Для нарахування грошей треба звернутись до Управління соціального захисту
Пенсіонери в Україні мають право на різні доплати, зокрема ті, які досягли 70-80 років. А ще на виплати в розмірі 837 гривень можуть отримати 3 категорії літніх людей.
Як мовиться в законі "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб", Розмір виплат напряму пов'язаний з сумою мінімального прожиткового мінімуму.
Хто зможе отримати надбавку 800 гривень:
- особи, що проживають на самоті і потребують особливого догляду;
- пенсіонери після 80 років, які мають отримувати особливий догляд і не мають близьких працездатних родичів;
- літні люди, що мають значні ускладнення через стан здоров'я.
Як отримати надбавку до пенсії
Аби оформити виплати, вам необхідно:
- звернутися до Управління соціального захисту у вашому регіоні;
- написати спеціальну заяву;
- зібрати пакет документів – паспорт, ідентифікаційний номер, висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу у допомозі, витяг з Пенсійного фонду щодо відсутності інших надбавок.
Як тільки комісія підтвердить право на виплати, вам автоматично нарахується ця надбавка.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що навчання у ВНЗ чи технікумі можна включити у свій робочий стаж.