Деякі українці можуть збільшити розмір пенсії: треба відповідати деким вимогам

Для нарахування грошей треба звернутись до Управління соціального захисту

Пенсіонери в Україні мають право на різні доплати, зокрема ті, які досягли 70-80 років. А ще на виплати в розмірі 837 гривень можуть отримати 3 категорії літніх людей.

Як мовиться в законі "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб", Розмір виплат напряму пов'язаний з сумою мінімального прожиткового мінімуму.

Хто зможе отримати надбавку 800 гривень:

особи, що проживають на самоті і потребують особливого догляду;

пенсіонери після 80 років, які мають отримувати особливий догляд і не мають близьких працездатних родичів;

літні люди, що мають значні ускладнення через стан здоров'я.

Як отримати надбавку до пенсії

Аби оформити виплати, вам необхідно:

звернутися до Управління соціального захисту у вашому регіоні;

написати спеціальну заяву;

зібрати пакет документів – паспорт, ідентифікаційний номер, висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу у допомозі, витяг з Пенсійного фонду щодо відсутності інших надбавок.

Як тільки комісія підтвердить право на виплати, вам автоматично нарахується ця надбавка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що навчання у ВНЗ чи технікумі можна включити у свій робочий стаж.