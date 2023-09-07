До 25% доплаты к пенсии: кто из украинцев получит деньги и при каких условиях

Есть лишь одно условие

С июля надбавку получают лица, признанные борцами за независимость Украины, которые коммунистическим режимом были осуждены за их убеждение. А на дополнительные средства теперь имеют право и лица, признанные участниками боевых действий.

Как сообщают на сайте "На Пенсии", украинцам, имеющим статус участника боевых действий, государство начислит средства к пенсии в размере 25% прожиточного минимума, установленного для лиц, потерявших трудоспособность.

Такая доплата устанавливается вне зависимости от вида пенсии. Сегодня размер указанного прожиточного минимума составляет 2093 гривны, следовательно размер указанной надбавки — 523,25 гривны.

В то же время общий размер пенсии со всеми надбавками у участника боевых действий не может быть ниже 210% указанного прожиточного минимума, то есть не ниже 4395,30 гривны. Об этом говорится в постановлении Кабмина "Об установлении ежемесячной государственной адресной помощи к пенсии лицам с инвалидностью в результате войны и участникам боевых действий"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, выгодно ли пенсионеру покупать недоработанные годы стажа.