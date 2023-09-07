До 25% доплати до пенсії: хто з українців отримає гроші та за яких умов

Є лише одна умова

З липня надбавку отримують особи, що визнані борцями за незалежність України, які комуністичним режимом були засуджені за їх переконання. А на додаткові кошти тепер мають право й особи, що визнані учасниками бойових дій.

Як повідомляють на сайті "На Пенсії", українцям, які мають статус учасника бойових дій, держава нарахує кошти до пенсії у розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Така доплата встановлюється незалежно від виду пенсії. Сьогодні розмір зазначеного прожиткового мінімуму становить 2093 гривні, отже розмір зазначеної надбавки — 523,25 гривні.

Водночас загальний розмір пенсії з усіма надбавками в учасника бойових дій не може бути нижчим за 210% зазначеного прожиткового мінімуму, тобто не нижчим за 4395,30 гривні. Про це мовиться у постанові Кабміну "Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи вигідно пенсіонеру купувати недопрацьовані роки стажу.