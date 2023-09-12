Пенсії за вислугу років: хто може вийти на відпочинок та які умови

Усе залежить від професії

У деяких українців є можливість вийти на пенсію раніше, наприклад шахтарі, металурги та ті, хто працює в важких умовах праці. А також для деяких інших літніх людей є можливість отримати пенсію за вислугу років.

Як повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України, умови призначення та тривалість спеціального стажу роботи, яка дає право на призначення пенсії за вислугу років, залежить від професій/посад, на яких працювала людина.

Пенсії за вислугу років призначаються:

Незалежно від віку:

творчої діяльності від 20 до 35 років

працівникам авіації та льотно-випробного складу за наявності відповідної вислуги років у чоловіків від 25 років на 01.04.2015 до 26 років 6 місяців на 11.10.2017, у жінок — від 20 років на 01.04.2015 до 21 року 6 місяців на 11.10.2017

працівникам освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення за наявності спеціального стажу роботи від 25 років на 01.04.2015 до 26 років 6 місяців на 11.10.2017

спортсменам за наявності стажу не менше 25 років, в тому числі перебування у складі збірних команд України не менше 6 років.

Якщо чоловік досяг 50\55 років, а жінка — 45-50 років та за наявності відповідного загального стажу, в тому числі стажу роботи за професією/посадою:

диспетчерам, які здійснюють управління повітряним рухом; інженерно-технічному складу цивільної авіації

бортпроводникам;

працівникам залізничного транспорту та метрополітену

працівникам, зайнятим на польових геологорозвідувальних роботах

механізаторам (докерам-механізаторам) у портах

плавскладу морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості

Якщо жінка або чоловік є військовим пенсія призначається за умови:

звільнення із військової служби:

незалежно від віку, якщо на день звільнення вони мають не менше 25 календарних років вислуги;

в разі досягнення на день звільнення зі служби 45-річного віку та за наявності страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить служба.

Мінімальний розмір пенсій за вислугу років військовим не може бути нижче 3854 грн.

Якщо українець є працівником прокуратури й досяг 25 років вислуги у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів не менше 15 років.

Працівникам, які не мають вислуги 25 років, але відпрацювали на посадах прокурорів не менше 15 років та мають страховий стаж 35 років чоловіки, 30 років — жінки, пенсія за вислугу років призначається після досягнення чоловіками віку 57 років, жінками — 55 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі пенсіонери автоматично отримають надбавку до виплат.