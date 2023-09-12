Пенсии за выслугу лет: кто может выйти на отдых и какие есть условия

Все зависит от профессии

У некоторых украинцев есть возможность выйти на пенсию раньше, например шахтеры, металлурги и работающие в тяжелых условиях труда. А также для некоторых других пожилых людей есть возможность получить пенсию за выслугу лет.

Как сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины, условия назначения и продолжительность специального стажа работы, дающей право на назначение пенсии за выслугу лет, зависит от профессий/должностей, на которых работал человек.

Пенсии за выслугу лет назначаются:

Независимо от возраста:

творческой деятельности от 20 до 35 лет

работникам авиации и летно-испытательного состава при наличии соответствующей выслуги лет у мужчин от 25 лет на 01.04.2015 до 26 лет 6 месяцев на 11.10.2017, у женщин — от 20 лет на 01.04.2015 до 21 года 6 месяцев на 11.10.

работникам образования, здравоохранения и социального обеспечения при наличии специального стажа работы от 25 лет на 01.04.2015 до 26 лет 6 месяцев на 11.10.2017

спортсменам при наличии стажа не менее 25 лет, в том числе пребывания в составе сборных команд Украины не менее 6 лет.

Если мужчина достиг 50\55 лет, а женщина — 45-50 лет и при наличии соответствующего общего стажа, в том числе стажа работы по профессии/должности:

диспетчерам, осуществляющим управление воздушным движением; инженерно-техническому составу гражданской авиации

бортпроводникам;

работникам железнодорожного транспорта и метрополитена

работникам, занятым на полевых геологоразведочных работах

механизаторам (докерам-механизаторам) в портах

плавсостава морского, речного флота и флота рыбной промышленности

Если женщина или мужчина является военным, пенсия назначается при условии:

увольнение с военной службы:

независимо от возраста, если в день увольнения они имеют не менее 25 календарных лет выслуги;

в случае достижения на день увольнения со службы 45-летнего возраста и при наличии страхового стажа 25 лет и более, из которых не менее 12 календарных лет и 6 месяцев составляет служба.

Минимальный размер пенсий за выслугу лет военным не может быть ниже 3854 грн.

Если украинец является работником прокуратуры и достиг 25 лет выслуги, в том числе стажа работы на должностях прокуроров, не менее 15 лет.

Работникам, не имеющим выслуги 25 лет, но отработавшим на должностях прокуроров не менее 15 лет и имеющим страховой стаж 35 лет мужчины, 30 лет — женщины, пенсия за выслугу лет назначается после достижения мужчинами 57 лет, женщинами — 55 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые пенсионеры автоматически получат прибавку к выплатам.