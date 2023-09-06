Деякі українці можуть одночасно отримувати соціальну допомогу і пенсію: хто та за яких умов
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Треба звернутись до Пенсійного фонду України
Україна забезпечує сім'ї, які потребують соціальних виплат. Наприклад, 4 категорії родин можуть подати заяву на сплачування коштів через "Дію". А особа з інвалідністю, яка є нею з дитинства, отримуватиме соціальну допомогу.
Як мовиться в законі "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", затвердженим Верховною Радою України, такі особи мають право одночасно на соціальну виплату та пенсію.
В залежності від групи інвалідності, розмір виплати становить:
- особам з інвалідністю з дитинства I групи — 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (наразі 2093 грн);
- особам з інвалідністю з дитинства II групи — 80 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (наразі 1674,40 грн);
- особам з інвалідністю з дитинства III групи — 60 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (наразі 1255,80 грн);
- на дітей з інвалідністю віком до 18 років — 70 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (наразі 1465,10 грн).
Водночас особи з інвалідністю дитинства можуть одночасно отримувати й інші види допомог — пенсію у зв'язку втрати годувальника.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що через підрив Каховської ГЕС організація ADRA Ukraine сплатить потерпілим гроші.