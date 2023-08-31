Можна отримати по 500 тисяч: кому держава дає гроші, як подати заяву та які треба документи

Конкурс триватиме до 7 вересня 2023

Держава намагається фінансово підтримувати підприємців, якщо ті облаштують робочі місця для осіб з інвалідністю. А тепер на грошову виплату в 500 тисяч гривень можуть чекати громадські організації, які надають соціальні послуги для таких людей.

Як мовиться на сайті Міністерства соціальної політики України, у конкурсі на отримання коштів можуть взяти участь громадські об’єднання, які не менше ніж рік провадять статутну діяльність і надають соціальні послуги за місцем проживання.

"В умовах повномасштабного вторгнення значно більша кількість людей потребує підтримки та допомоги, особливо це стосується найвразливіших категорій населення. Тому держава залучає громадські організації для спільної взаємодії в цьому напрямі, фінансуючи надання ними соціальних послуг", — пояснила заступниця очільниці міністерства Уляна Токарєва.

Які послуги надають такі організації

соціальний супровід сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах;

підтримане проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю;

домашній догляд;

денний догляд;

натуральна допомога (надання необхідних товарів та послуг для комфортного побуту);

соціальний супровід при працевлаштуванні та на робочому місці;

соціальна адаптація;

переклад жестовою мовою;

фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, з інтелектуальними, сенсорними, фізичними, моторними, психічними та поведінковими порушеннями.

Як організації взяти участь у конкурсі на отримання виплати

Для цього до 7 вересня потрібно подати заяву та опис свого проєкту (в якому обов’язково потрібно вказати, як гарантуватиметься безпека учасників проєкту та як проєкт буде реалізовуватися в разі зміни безпекової ситуації в умовах воєнного стану) через електронну систему проведення конкурсу (програмний модуль "Е-Конкурси" платформи "ВзаємоДія"). Під час реєстрації система автоматично присвоїть учаснику унікальний код реєстрації.

Документи, які має подати організація

оригінали кошторисів витрат, необхідні для виконання проєкту;

копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

копію установчих документів громадського об’єднання (статут/положення);

копію витягу з Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.

Надіслати скановані копії документи потрібно на адресу:

Для отримання додаткової інформації потрібно звертатися за номером: (044) 293 17 63. Чи на електронну пошту: [email protected].

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що жителям столиці за деяких обставин сплатять по 30 тисяч гривень.