Можно получить по 500 тысяч: кому государство дает деньги, как подать заявление и какие документы нужны
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Конкурс продлится до 7 сентября 2023
Государство пытается финансово поддерживать предпринимателей, если те обустроят рабочие места для лиц с инвалидностью. А теперь денежную выплату в 500 тысяч гривен могут ждать общественные организации, которые предоставляют социальные услуги для таких людей.
Как говорится на сайте Министерства социальной политики Украины, в конкурсе на получение средств могут принять участие общественные объединения, которые не менее года осуществляют уставную деятельность и предоставляют социальные услуги по месту жительства.
"В условиях полномасштабного вторжения значительно большее количество людей нуждается в поддержке и помощи, особенно это касается самых уязвимых категорий населения. Поэтому государство привлекает общественные организации для совместного взаимодействия в этом направлении, финансируя предоставление ими социальных услуг", — пояснила замглавы министерства Ульяна Токарева.
Какие услуги оказывают такие организации
- социальное сопровождение семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах;
- поддержанное проживание пожилых людей и лиц с инвалидностью;
- домашний уход;
- дневной уход;
- натуральная помощь (предоставление необходимых товаров и услуг для комфортного обихода);
- социальное сопровождение при трудоустройстве и на рабочем месте;
- социальная адаптация;
- перевод на жестовой язык;
- физическое сопровождение лиц с инвалидностью, которые имеют нарушения опорно-двигательного аппарата и передвигаются на колесных креслах, с интеллектуальными, сенсорными, физическими, моторными, психическими и поведенческими нарушениями.
Как организации принять участие в конкурсе на получение выплаты
Для этого до 7 сентября нужно подать заявление и описание своего проекта (в котором обязательно нужно указать, как будет обеспечиваться безопасность участников проекта и как проект будет реализовываться в случае изменения ситуации в условиях военного положения) через электронную систему проведения конкурса (программный модуль " Е-конкурсы" платформы "Взаимодействие"). При регистрации система автоматически присвоит участнику уникальный код регистрации.
Документы, которые должна предоставить организация
- оригиналы смет расходов, необходимые для выполнения проекта;
- копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований;
- копию учредительных документов общественного объединения (устав/положение);
- копию выписки из Реестра предоставлятелей и получателей социальных услуг.
Отправить сканированные копии документы необходимо по адресу:
- физическое: ул. Фроловская, 6/8, корпус 15А, г. Киев, 04070;
- электронную: ([email protected]).
Для получения дополнительной информации нужно обращаться по номеру: (044) 293 17 63. Или по электронной почте: [email protected].
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что жителям столицы при некоторых обстоятельствах уплатят по 30 тысяч гривен.