Можно получить по 500 тысяч: кому государство дает деньги, как подать заявление и какие документы нужны

Конкурс продлится до 7 сентября 2023

Государство пытается финансово поддерживать предпринимателей, если те обустроят рабочие места для лиц с инвалидностью. А теперь денежную выплату в 500 тысяч гривен могут ждать общественные организации, которые предоставляют социальные услуги для таких людей.

Как говорится на сайте Министерства социальной политики Украины, в конкурсе на получение средств могут принять участие общественные объединения, которые не менее года осуществляют уставную деятельность и предоставляют социальные услуги по месту жительства.

"В условиях полномасштабного вторжения значительно большее количество людей нуждается в поддержке и помощи, особенно это касается самых уязвимых категорий населения. Поэтому государство привлекает общественные организации для совместного взаимодействия в этом направлении, финансируя предоставление ими социальных услуг", — пояснила замглавы министерства Ульяна Токарева.

Какие услуги оказывают такие организации

социальное сопровождение семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах;

поддержанное проживание пожилых людей и лиц с инвалидностью;

домашний уход;

дневной уход;

натуральная помощь (предоставление необходимых товаров и услуг для комфортного обихода);

социальное сопровождение при трудоустройстве и на рабочем месте;

социальная адаптация;

перевод на жестовой язык;

физическое сопровождение лиц с инвалидностью, которые имеют нарушения опорно-двигательного аппарата и передвигаются на колесных креслах, с интеллектуальными, сенсорными, физическими, моторными, психическими и поведенческими нарушениями.

Как организации принять участие в конкурсе на получение выплаты

Для этого до 7 сентября нужно подать заявление и описание своего проекта (в котором обязательно нужно указать, как будет обеспечиваться безопасность участников проекта и как проект будет реализовываться в случае изменения ситуации в условиях военного положения) через электронную систему проведения конкурса (программный модуль " Е-конкурсы" платформы "Взаимодействие"). При регистрации система автоматически присвоит участнику уникальный код регистрации.

Документы, которые должна предоставить организация

оригиналы смет расходов, необходимые для выполнения проекта;

копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований;

копию учредительных документов общественного объединения (устав/положение);

копию выписки из Реестра предоставлятелей и получателей социальных услуг.

Отправить сканированные копии документы необходимо по адресу:

Для получения дополнительной информации нужно обращаться по номеру: (044) 293 17 63. Или по электронной почте: [email protected].

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что жителям столицы при некоторых обстоятельствах уплатят по 30 тысяч гривен.