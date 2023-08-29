Более 100 тысяч гривен: при каких условиях работодатели получат компенсацию

Ответ дали в Министерстве экономики Украины

Все дальше украинцы получают социальные выплаты от государства или компенсации за травмы на работе. Теперь предпринимателям хотят начислить деньги при условии, что те обустроят рабочие места для лиц с инвалидностью I и II группы.

Как сообщает министр экономики Юлия Свириденко в Министерстве экономики, размер начисления будет зависеть от того, для кого будет делаться рабочее место. Если для лиц с инвалидностью I группы, то уплатят до 100,5 тысяч гривен, а для украинцев со II группой – до 67 тысяч гривен.

"В результате в нашей стране растет количество людей с инвалидностью. Большинство из них — трудоспособного возраста, которые имеют возможность и желание продолжать работать. И мы должны оказать им поддержку в самореализации", — объяснила соответствующее решение министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, таким образом в этом году хотят обустроить не менее 1500 рабочих мест.

Какой размер начисления

для лиц с инвалидностью I группы – до 100,5 тыс. грн (15 минимальных зарплат);

для лиц с инвалидностью II группы — до 67 тыс. грн (10 минимальных зарплат).

На средства можно приобрести необходимую мебель и технические средства. Для получения компенсаций следует обратиться в центр занятости.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что жителям столицы при некоторых обстоятельствах уплатят по 30 тысяч гривен.