Понад 100 тисяч гривень: за яких умов роботодавці отримають цю компенсацію

Відповідь дали у Міністерстві економіки України

Все дедалі українці отримують соціальні виплати від держави, або компенсації за травми на роботі. Тепер підприємцям хочуть нарахувати гроші за умови, якщо ті облаштують робочі місця для осіб з інвалідністю І та ІІ групи.

Як повідомляє міністерка економіки Юлія Свириденко в Міністерстві економіки, розмір нарахування залежатиме від того, для кого робитиметься робоче місце. Якщо для осіб з інвалідністю І групи, то сплатять до 100,5 тисяч гривень, а для українців з II групою — до 67 тисяч гривень.

"Через війну в нашій країні зростає кількість людей з інвалідністю. Більшість з них — працездатного віку, які мають можливість та бажання продовжувати працювати. І ми маємо надати їм підтримку в самореалізації", — пояснила відповідне рішення міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, таким чином цього року хочуть облаштувати щонайменше 1500 робочих місць.

Який розмір нарахування

для осіб з інвалідністю І групи — до 100,5 тис. грн (15 мінімальних зарплат);

для осіб з інвалідністю ІІ групи — до 67 тис. грн (10 мінімальних зарплат).

На наданні кошти можна придбати необхідні меблі та технічні засоби. Для отримання компенсацій варто звернутися до центру зайнятості.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що жителям столиці за деяких обставин сплатять по 30 тисяч гривень.