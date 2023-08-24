Грошову допомогу до Дня Незалежності продовжено до листопада: подробиці

Деякі особи можуть отримати до 3100 гривень

Українцям держава нараховує додаткові виплати, нарахування яких здійснюються до конкретних дат, наприклад до Дня Незалежності України. Розмір додаткових грошей складає від 450 до 3100 і цю грошову допомогу продовжили до листопада.

Як повідомляє начальниця ГУ Пенсійного фонду Вінницької області Олена Корчака, до листопада у ПФ мають звернутися особи, які не отримають кошти до 1 жовтня, але набули статусу, що дає право на допомогу, до 24 серпня цього року.

"Виплати ветеранам війни, які перебувають на службі в силових структурах і не є пенсіонерами, забезпечать за місцем проходження служби. Для цього установи силових структур мають подати відповідні заяви до органів Пенсійного фонду", — каже начальниця.

Водночас ветерани, які не перебувають на службі в силових структурах і не є пенсіонерами, але мають право на відповідну допомогу, мають особисто звернутися до сервісних центрів Пенсійного фонду з відповідною заявою. Їм треба також надати:

документ, що посвідчує особу;

документ, що підтверджує статус, який дає право на таку допомогу;

реквізити банківського рахунку для зарахування коштів.

Слід нагадати, хто з українців має право на додаткові кошти й з чим пов'язаний розмір нарахувань до Дня Незалежності.

Законодавство визначає термін та розмір здійснення цієї виплати

особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин мають право на такі виплати:

I групи ‒ 3 100 грн; II групи ‒ 2 900 грн; III групи ‒ 2 700 грн;

учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків ‒ 1 000 грн;

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 3 100 грн;

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з пунктом 1 Ст. 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге – 650 грн;

члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України – 1 000 грн;

учасники війни та колишні в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога ‒ 450 грн.

Виплати вичислювались виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – 2 093 грн.

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни:

I групи ‒ 2 093 грн × 150 % – 3100 грн;

II групи ‒ 2 093 грн × 140 % – 2 900 грн;

III групи ‒ 2 093 грн × 130 % – 2 700 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці можуть отримувати по 14 тисяч гривень щомісяця та 30 тисяч — щороку.