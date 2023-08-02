Деякі українці можуть отримати гроші від ООН: які умови отримання допомоги

Одна категорія громадян може чекати на нарахування

Багато хто з українців одержує виплати від держави. Однак для деяких громадян є можливість отримати додаткові кошти від Організації Об'єднаних Націй (ООН).

Як повідомляє представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі, нарахування здійснюватиметься для пенсіонерів ВПО, тих, хто отримує пенсію меншу ніж 3 тисячі гривень та для літніх людей, у яких не було додаткових грошей від інших міжнародних організацій.

Він зазначив, що уряд погодив пропозицію Міністерства соціальної політики щодо реалізації за участю Всесвітньої продовольчої програми ООН спільного проєкту стосовно додаткових заходів із соціальної підтримки пенсіонерів, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій.

Було визначено механізм виплати додаткової грошової допомоги внаслідок коштів ВПП ООН одержувачам пенсій, зокрема, з числа внутрішньо переміщених осіб, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій.

Пенсіонери, яким надаватимуть кошти, мають відповідати трьом критеріям:

проживати на територіях активних чи можливих бойових дій (це стосується в тому числі ВПО);

отримувати пенсію меншу ніж 3000 грн;

не отримувати з 1 березня 2023 року додаткові грошові виплати від міжнародних організацій після заповнення заяви на платформі "єДопомога" та державну допомогу на проживання для ВПО.

Розмір допомоги визначатимуть як різницю між 3000 грн та пенсійною виплатою, проте вона не може бути меншою ніж 100 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про додаткові гроші від держави для одиноких матерій.