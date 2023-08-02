Некоторые украинцы могут получить деньги от ООН: какие условия получения помощи

Одна категория граждан может ожидать начисление

Многие из украинцев получают выплаты от государства. Однако для некоторых граждан есть возможность получить дополнительные средства Организации Объединенных Наций (ООН).

Как сообщает представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале, начисление будет осуществляться для пенсионеров ВПЛ, получающих пенсию менее 3 тысяч гривен и для пожилых людей, у которых не было дополнительных денег от других международных организаций.

Он отметил, что правительство согласовало предложение Министерства социальной политики по реализации с участием Всемирной продовольственной программы ООН совместного проекта относительно дополнительных мер по социальной поддержке пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий.

Был определен механизм выплаты дополнительной денежной помощи в результате средств ВПП ООН получателям пенсий, в частности, из числа внутренне перемещенных лиц, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий.

Пенсионеры, которым будут предоставлять средства, должны отвечать трем критериям:

проживать на территориях активных или возможных боевых действий (это касается в том числе ВПЛ);

получать пенсию менее 3000 грн;

не получать с 1 марта 2023 года дополнительные денежные выплаты от международных организаций после заполнения заявления на платформе "Помощь" и государственной помощи на проживание для ВПЛ.

Размер помощи будут определять как разницу между 3000 грн и пенсионной выплатой, однако она не может быть меньше 100 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о дополнительных деньгах от государства для одиноких материй.