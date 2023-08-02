Некоторые украинцы могут получить деньги от ООН: какие условия получения помощи
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Одна категория граждан может ожидать начисление
Многие из украинцев получают выплаты от государства. Однако для некоторых граждан есть возможность получить дополнительные средства Организации Объединенных Наций (ООН).
Как сообщает представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале, начисление будет осуществляться для пенсионеров ВПЛ, получающих пенсию менее 3 тысяч гривен и для пожилых людей, у которых не было дополнительных денег от других международных организаций.
Он отметил, что правительство согласовало предложение Министерства социальной политики по реализации с участием Всемирной продовольственной программы ООН совместного проекта относительно дополнительных мер по социальной поддержке пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий.
Был определен механизм выплаты дополнительной денежной помощи в результате средств ВПП ООН получателям пенсий, в частности, из числа внутренне перемещенных лиц, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий.
Пенсионеры, которым будут предоставлять средства, должны отвечать трем критериям:
- проживать на территориях активных или возможных боевых действий (это касается в том числе ВПЛ);
- получать пенсию менее 3000 грн;
- не получать с 1 марта 2023 года дополнительные денежные выплаты от международных организаций после заполнения заявления на платформе "Помощь" и государственной помощи на проживание для ВПЛ.
Размер помощи будут определять как разницу между 3000 грн и пенсионной выплатой, однако она не может быть меньше 100 грн.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о дополнительных деньгах от государства для одиноких материй.