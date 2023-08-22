По 14 тисяч щомісяця та 30 тисяч - щороку: хто з українців може отримати ці гроші

Особам треба звернутись до Департаменту соціальної політики КМДА.

Більшість сімей в Україні отримають соціальну допомогу від держави. Тепер країна забезпечить додатковими виплатами киян, чиї родичі були військовими, які загинули під час воєнного стану.

Як повідомили на сайті КМДА, Київ щомісячно виплачує неповнолітнім дітям загиблих захисників по 14 165 гривень, а іншим членам сімей — 30 тисяч гривень щорічно.

Загалом до кінця року київська влада виплатить понад 103 мільйони гривень такої допомоги.

"Окрім того, по 30 тисяч гривень щорічно Київ виплачує членам сімей Захисників та Захисниць, які загинули внаслідок поранень під час російсько-української війни. У 2023 році таку допомогу від міста вже отримали близько 1 800 членів сімей на загальну суму понад 53 мільйони гривень", — мовиться на сайті.

Щоб отримати матеріальну допомогу, потрібно звернутися до Департаменту соціальної політики КМДА.

Також можна отримати консультацію в КБУ "Київський міський центр надання допомоги учасникам АТО" ("Київ Мілітарі Хаб") за адресою: вул. Бастіонна, 11 чи за телефоном гарячої лінії: 0800-300-633.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що херсонці та миколаївці, які втратили врожай овочів, мають право допомогу за кожну сотку земельної ділянки приватного городу.