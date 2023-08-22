По 14 тысяч ежемесячно и 30 тысяч – ежегодно: кто из украинцев может получить эти деньги

Лицам нужно обратиться в Департамент социальной политики КГГА

Большинство семей в Украине получат социальную помощь от государства. Теперь страна обеспечит дополнительными выплатами киевлян, чьи родственники были военными, погибшими во время военного положения.

Как сообщили на сайте КГГА, Киев ежемесячно выплачивает несовершеннолетним детям погибших защитников по 14 165 гривен, а другим членам семей – 30 тысяч гривен ежегодно.

В целом до конца года киевские власти выплатят более 103 миллионов гривен такой помощи.

"Кроме того, по 30 тысяч гривен ежегодно Киев выплачивает членам семей Защитников и Защитниц, погибших в результате ранений во время российско-украинской войны. В 2023 году такую помощь от города уже получили около 1 800 членов семей на общую сумму более 53 миллионов гривен", — говорится на сайте.

Чтобы получить материальную помощь, следует обратиться в Департамент социальной политики КГГА.

Также можно получить консультацию в КБУ "Киевский городской центр оказания помощи участникам АТО" ("Киев Милитари Хаб") по адресу ул. Бастионная, 11 или по телефону горячей линии: 0800-300-633.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что потерявшие урожай овощей херсонцы и николаевцы имеют право помощь за каждую сотку земельного участка частного огорода.