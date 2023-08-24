Денежная помощь ко Дню Независимости продлена до ноября: подробности
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Некоторые могут получить до 3100 гривен
Украинцам государство начисляет дополнительные выплаты, начисления которых производятся до конкретных дат, например ко Дню Независимости Украины. Размер дополнительных денег составляет от 450 до 3100 и эту денежную помощь продлили до ноября.
Как сообщает начальница ГУ Пенсионного фонда Винницкой области Елена Корчака, к ноябрю в ПФ должны обратиться лица, которые не получат средства до 1 октября, но приобрели статус, дающий право на помощь, до 24 августа этого года.
"Выплаты ветеранам войны, которые находятся на службе в силовых структурах и не являются пенсионерами, обеспечат по месту прохождения службы. Для этого учреждения силовых структур должны подать соответствующие заявления в органы Пенсионного фонда ", — говорит начальница.
В то же время ветераны, которые не находятся на службе в силовых структурах и не являются пенсионерами, но имеют право на соответствующую помощь, должны обратиться в сервисные центры Пенсионного фонда с соответствующим заявлением. Им нужно также предоставить:
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий статус, дающий право на такую помощь;
- реквизиты банковского счета для зачисления денежных средств.
Следует напомнить, кто из украинцев имеет право на дополнительные средства и с чем связан размер начислений ко Дню Независимости.
Законодательство определяет срок и размер осуществления этой выплаты
- лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенные концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин имеют право на такие выплаты:
- I группы – 3 100 грн;
- II группы – 2 900 грн;
- III группы – 2 700 грн;
- участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенные концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержания их родителей 000 грн;
- лица, имеющие особые заслуги перед Родиной – 3100 грн;
- члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которых установлен согласно пункту 1 Ст. 10 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", жены (мужчины) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, жены (мужчины) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью в результате общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз – 650 грн;
- члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины – 1000 грн;
- участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага – 450 грн.
Выплаты исчислялись исходя из прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – 2 093 грн.
Для лиц с инвалидностью в результате войны:
I группы – 2 093 грн × 150 % – 3100 грн;
II группы – 2 093 грн × 140 % – 2 900 грн;
III группы – 2 093 грн × 130 % – 2 700 гривен.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы могут получать по 14 тысяч гривен ежемесячно и 30 тысяч ежегодно.