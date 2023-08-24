Денежная помощь ко Дню Независимости продлена до ноября: подробности

Некоторые могут получить до 3100 гривен

Украинцам государство начисляет дополнительные выплаты, начисления которых производятся до конкретных дат, например ко Дню Независимости Украины. Размер дополнительных денег составляет от 450 до 3100 и эту денежную помощь продлили до ноября.

Как сообщает начальница ГУ Пенсионного фонда Винницкой области Елена Корчака, к ноябрю в ПФ должны обратиться лица, которые не получат средства до 1 октября, но приобрели статус, дающий право на помощь, до 24 августа этого года.

"Выплаты ветеранам войны, которые находятся на службе в силовых структурах и не являются пенсионерами, обеспечат по месту прохождения службы. Для этого учреждения силовых структур должны подать соответствующие заявления в органы Пенсионного фонда ", — говорит начальница.

В то же время ветераны, которые не находятся на службе в силовых структурах и не являются пенсионерами, но имеют право на соответствующую помощь, должны обратиться в сервисные центры Пенсионного фонда с соответствующим заявлением. Им нужно также предоставить:

документ, удостоверяющий личность;

документ, подтверждающий статус, дающий право на такую помощь;

реквизиты банковского счета для зачисления денежных средств.

Следует напомнить, кто из украинцев имеет право на дополнительные средства и с чем связан размер начислений ко Дню Независимости.

Законодательство определяет срок и размер осуществления этой выплаты

лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенные концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин имеют право на такие выплаты:

I группы – 3 100 грн; II группы – 2 900 грн; III группы – 2 700 грн;

участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенные концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержания их родителей 000 грн;

лица, имеющие особые заслуги перед Родиной – 3100 грн;

члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которых установлен согласно пункту 1 Ст. 10 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", жены (мужчины) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, жены (мужчины) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью в результате общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз – 650 грн;

члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины – 1000 грн;

участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага – 450 грн.

Выплаты исчислялись исходя из прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – 2 093 грн.

Для лиц с инвалидностью в результате войны:

I группы – 2 093 грн × 150 % – 3100 грн;

II группы – 2 093 грн × 140 % – 2 900 грн;

III группы – 2 093 грн × 130 % – 2 700 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы могут получать по 14 тысяч гривен ежемесячно и 30 тысяч ежегодно.