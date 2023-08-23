Компенсация по болезни или смерти: какую помощь выплачивает государство

Есть 7 различных денежных компенсаций

В Украине некоторые граждане имеют право на выплаты больничных по временной нетрудоспособности. В том числе те деньги, которые лица могут получить в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

Как говорится в законе "Об общеобязательном государственном социальном страховании", существует 7 различных выплат, денежной помощи и компенсаций, которые начисляются при разных обстоятельствах.

Какие виды страховых выплат:

помощь по временной нетрудоспособности – выплачивается в размере 100 % средней заработной платы (первые 17 дней на средства страхователя, с 18 дня – на средства социального страхования);

– выплачивается в размере 100 % средней заработной платы (первые 17 дней на средства страхователя, с 18 дня – на средства социального страхования); единовременная помощь в случае устойчивой потери профессиональной трудоспособности – назначается на основании заключения МСЭК, размер определяется в зависимости от степени потери профессиональной трудоспособности из расчета 7 минимальных заработных плат, установленных законом на день наступления права на страховую выплату;

– назначается на основании заключения МСЭК, размер определяется в зависимости от степени потери профессиональной трудоспособности из расчета 7 минимальных заработных плат, установленных законом на день наступления права на страховую выплату; ежемесячные страховые выплаты – устанавливаются в соответствии со степенью потери профессиональной трудоспособности исходя из среднемесячной заработной платы потерпевшего перед наступлением страхового случая. Минимальный размер назначенной ежемесячной выплаты потерпевшему в пересчете на 100% потери трудоспособности не может быть меньше минимальной заработной платы. Максимальный размер – не должен превышать четыре минимальных заработных плат;

– устанавливаются в соответствии со степенью потери профессиональной трудоспособности исходя из среднемесячной заработной платы потерпевшего перед наступлением страхового случая. Минимальный размер назначенной ежемесячной выплаты потерпевшему в пересчете на 100% потери трудоспособности не может быть меньше минимальной заработной платы. Максимальный размер – не должен превышать четыре минимальных заработных плат; выплаты в случае временного перевода на более легкую, нижеоплачиваемую работу – за потерпевшим сохраняется его среднемесячная заработная плата на срок, определенный ЛКК или МСЭК (первые 14 дней доплата осуществляется на средства страхователя, начиная с 15 дня – путем средств социального страхования);

– за потерпевшим сохраняется его среднемесячная заработная плата на срок, определенный ЛКК или МСЭК (первые 14 дней доплата осуществляется на средства страхователя, начиная с 15 дня – путем средств социального страхования); ежемесячные страховые выплаты потерпевшему, проходящему профессиональное обучение или переквалификацию (если со времени установления степени потери профессиональной трудоспособности прошло не более одного года) в размере среднемесячной заработной платы в течение срока, определенного для профессионального обучения или переквалификации;

(если со времени установления степени потери профессиональной трудоспособности прошло не более одного года) в размере среднемесячной заработной платы в течение срока, определенного для профессионального обучения или переквалификации; ежемесячные выплаты ребенку, родившемуся с инвалидностью, вследствие травмирования на производстве или профессионального заболевания его матери во время беременности; осуществляются до достижения ребенком 18 лет или до окончания обучения, но не более чем до достижения 23 лет. До 18 лет выплаты осуществляются в размере государственной помощи детям с инвалидностью, после 18 лет – в размере среднемесячной заработной платы, сложившейся на территории области (города) проживания таких лиц, но не менее среднемесячной заработной платы в стране на день получения права на выплату;

осуществляются до достижения ребенком 18 лет или до окончания обучения, но не более чем до достижения 23 лет. До 18 лет выплаты осуществляются в размере государственной помощи детям с инвалидностью, после 18 лет – в размере среднемесячной заработной платы, сложившейся на территории области (города) проживания таких лиц, но не менее среднемесячной заработной платы в стране на день получения права на выплату; компенсация потерпевшему и сопровождающему его лицу стоимости проезда к месту лечения и/или реабилитации и в обратном направлении.

К тому же нетрудоспособным членам семьи в случае смерти потерпевшего предусмотрены страховые выплаты

единовременная помощь семье (в размере 40 размеров минимальной заработной платы на день наступления права на страховую выплату);

(в размере 40 размеров минимальной заработной платы на день наступления права на страховую выплату); единовременная выплата каждому лицу, которое было на содержании потерпевшего или имело на это право (в размере 8 размеров минимальной заработной платы);

или имело на это право (в размере 8 размеров минимальной заработной платы); ежемесячные страховые выплаты (определяются из среднемесячной заработной платы потерпевшего; сумма выплат каждому лицу, имеющему на них право, определяется путем деления части заработной платы потерпевшего, приходящегося на этих лиц, на их количество, при этом доля заработной платы, приходившаяся на потерпевшего, из расчета исключается);

(определяются из среднемесячной заработной платы потерпевшего; сумма выплат каждому лицу, имеющему на них право, определяется путем деления части заработной платы потерпевшего, приходящегося на этих лиц, на их количество, при этом доля заработной платы, приходившаяся на потерпевшего, из расчета исключается); выплаты на погребение и связанные с этим ритуальные услуги.

Как можно подать документы для назначения выплаты

Заявление вместе с документами необходимыми для назначения, перечисления, продления и осуществления страховых выплат и социальных услуг подается:

в бумажном виде лично или через уполномоченного представителя в территориальный орган Пенсионного фонда Украины (сервисный центр);

в электронной форме через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием квалифицированной электронной подписи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы могут получать по 14 тысяч гривен ежемесячно и 30 тысяч ежегодно.