От 450 до 3100 гривен: кто из украинцев получит ко Дню независимости Украины дополнительную выплату

Выплата рассчитана только на один раз

Украинцам государство насчитывает дополнительные деньги, выплачиваемые к конкретным датам. Поэтому ко Дню Независимости Украины некоторые граждане могут получить выплаты.

Как говорится в постановлении "Некоторые вопросы социальной защиты ветеранов войны и жертв нацистских преследований", утвержденном Кабинетом Министров Украины, государство обеспечит ко Дню Независимости Украины разовую денежную выплату ветеранам войны, пострадавшим от нацистских преследований, гражданам, имеющим особые заслуги перед Родиной и защищая свою страну.

Выплаты ко Дню независимости граждане получат в размере от 450 грн до 3 100 грн.

Законодательство определяет срок и размер осуществления этой выплаты

лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенные концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин имеют право на такие выплаты:

I группы – 3 100 грн; II группы – 2 900 грн; III группы – 2 700 грн;

участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенные концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержания их родителей 000 грн;

лица, имеющие особые заслуги перед Родиной – 3100 грн;

члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которых установлен согласно пункту 1 Ст. 10 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", жены (мужчины) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, жены (мужчины) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью в результате общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз – 650 грн;

члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины – 1000 грн;

участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага – 450 грн.

Выплаты исчислялись исходя из прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – 2 093 грн.

Для лиц с инвалидностью в результате войны:

I группы – 2 093 грн × 150 % – 3100 грн;

II группы – 2 093 грн × 140 % – 2 900 грн;

III группы – 2 093 грн × 130 % – 2 700 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о выплатах военным уже после завершения войны.