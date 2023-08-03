Від 450 до 3100 гривень: хто з українців отримає до Дня незалежності України додаткову виплату

Виплата розрахована лише на один раз

Українцям держава нараховує додаткові гроші, які виплачуються до конкретних дат. Тож до Дня Незалежності України деякі громадяни можуть отримати виплати.

Як мовиться в постанові "Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань", затвердженою Кабінетом Міністрів України, держава забезпечить до Дня Незалежності України разову грошову виплату ветеранам війни, постраждалим від нацистських переслідувань, громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і відзначились, боронячи власну країну.

Виплати до Дня незалежності громадяни отримають у розмірах від 450 грн до 3 100 грн.

Законодавство визначає термін та розмір здійснення цієї виплати

особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин мають право на такі виплати:

I групи ‒ 3 100 грн; II групи ‒ 2 900 грн; III групи ‒ 2 700 грн;

учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків ‒ 1 000 грн;

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 3 100 грн;

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з пунктом 1 Ст. 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге – 650 грн;

члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України – 1 000 грн;

учасники війни та колишні в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога ‒ 450 грн.

Виплати вичислювались виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – 2 093 грн.

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни:

I групи ‒ 2 093 грн × 150 % – 3100 грн;

II групи ‒ 2 093 грн × 140 % – 2 900 грн;

III групи ‒ 2 093 грн × 130 % – 2 700 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про виплати військовим вже після завершення війни.