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Деякі українці можуть отримати виплати від Норвезької ради: який розмір допомоги

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Гривня
Гривня. Фото На пенсії

Треба чекати на наступну хвилю, коли можна буде подавати заяву

Багато хто з українців одержує виплати від держави. Однак для деяких громадян є можливість отримати додаткові кошти від Норвезької ради. Гроші будуть нараховуватись для переселенців і людей, які проживають у районах, постраждалих внаслідок бойових дій.

Як повідомляє Мінінтеграція на своїй сторінці у Facebook, сума допомоги складає 6660 грн і виплачується впродовж 3 місяців по 2220 грн на кожного члена сім’ї, але не більше як на п’ять осіб.

Виплати надходитимуть на банківський рахунок або за допомогою переказу MoneyGram для людей, у яких немає банківського рахунку.

Факти ICTV повідомляють, що, зв'язавшись з працівниками ради, Норвезька рада, скоріше за все, найближчі кілька місяців не буде приймати нові заявки, адже міжнародній організації необхідно опрацювати минулі анкети. Слід нагадати, що виплати почались 1 березня і закінчились 21 березня 2023.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці можуть отримати компенсацію за професійну правову допомогу.

Теги:
#Соціальні виплати #Організація #Переселенці