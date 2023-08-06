Деякі українці мають право на компенсацію: хто може отримати 50 тисяч гривень

Треба зібрати вісім документів

Українці мають право на різні грошові компенсації від держави, зокрема виплата за послуги непрофесійного догляду за людиною похилого віку. Тепер деякі громадяни матимуть право на відшкодування витрат на професійну правову допомогу.

Як повідомляє Аrmyinform, на таку допомогу мають право особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України, та члени їхніх сімей.

"Факт позбавлення свободи таких осіб встановлює відповідна Комісія, що працює при Мінреінтеграції. Звернутися до Комісії можна особисто або через законного представника чи члена сім’ї", — мовиться на сайті.

Згідно з цим посиланням можна ознайомитись з правильним оформленням заяви.

Які документи необхідні

Довідка про те, що військовослужбовець або інша особа перебуває (перебувала) в місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України, із зазначенням строку позбавлення особистої свободи, або інтернована у нейтральних державах;

Документ, що підтверджує участь особи як члена добровольчого загону (формування) в антитерористичній операції;

Довідка, що іноземець або особа без громадянства перебуває (перебувала) у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України, із зазначенням строку позбавлення свободи, або інтернована у нейтральних державах, а також, що на момент позбавлення особистої свободи така особа проходила в установленому законодавством України порядку військову службу у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів;

Документ та/або відомості, що підтверджують факт (факти) порушення норм Конвенції про захист цивільного населення під час війни стосовно особи при його захопленні, незаконному затриманні, незаконному арешті, незаконному триманні або іншим чином незаконному позбавленні особистої свободи державою-агресором у зв’язку зі здійсненням такою особою діяльності, спрямованої на вираження поглядів, цінностей, позицій щодо відстоювання державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності й недоторканності України

Документи та/або відомості, що підтверджують факт та обставини позбавлення особи особистої свободи;

Документ та/або відомості, що підтверджують факт (факти) порушення норм Конвенції про захист цивільного населення під час війни стосовно особи при його захопленні, незаконному затриманні, незаконному арешті, незаконному триманні або іншим чином незаконному позбавленні особистої свободи державою-агресором з метою спонукання України, іншої держави, державного органу, організації, у тому числі міжнародної, юридичних або фізичних осіб до дій або утримання від здійснення дій як умови звільнення громадянина України;

Витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань (за наявності кримінального провадження стосовно особи);

Повідомлення органів сил безпеки та сил оборони стосовно особи.

У разі встановлення зазначеного факту Комісія може ухвалити рішення про виплату коштів для відшкодування витрат на професійну правову допомогу вказаним особам. Наразі максимальний розмір відшкодування — 53 680 гривень.

Щоб отримати кошти, необхідно подати до Мінреінтеграції відповідну заяву та підтверджуючі документи або відомості.

До заяви додаються: документи та/або відомості, що підтверджують отримання професійної правової допомоги, що надавалася особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України для захисту їхніх прав і законних інтересів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, держава виплатить соціальне нарахування для одиноких матерів.