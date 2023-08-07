Некоторые украинцы могут получить выплаты от Норвежского совета: каков размер помощи

Надо ждать следующей волны, когда можно будет подавать заявление

Многие украинцы получают выплаты от государства. Однако для некоторых граждан есть возможность получить дополнительные средства от Норвежского совета. Деньги будут начисляться для переселенцев и людей, проживающих в районах, пострадавших в результате боевых действий.

Как сообщает Мининтеграция на своей странице в Facebook, сумма помощи составляет 6660 грн и выплачивается в течение 3 месяцев по 2220 грн на каждого члена семьи, но не более пяти человек.

Выплаты будут поступать на банковский счет или посредством перевода MoneyGram для людей, у которых нет банковского счета.

Факты ICTV сообщают, что, связавшись с работниками совета, Норвежский совет, скорее всего, ближайшие несколько месяцев не будет принимать новые заявки, ведь международной организации необходимо проработать прошлые анкеты. Следует напомнить, что выплаты начались 1 марта и закончились 21 марта 2023 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые украинцы могут получить компенсацию за профессиональную правовую помощь.