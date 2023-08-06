Некоторые украинцы имеют право на компенсацию: кто может получить 50 тысяч гривен

Надо собрать восемь документов

Украинцы имеют право на различные денежные компенсации от государства, в частности выплата за услуги непрофессионального ухода за пожилым человеком. Теперь у некоторых граждан будет право на возмещение расходов на профессиональную правовую помощь.

Как сообщает ArmInform, на такую помощь имеют право лица, в отношении которых установлен факт лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и члены их семей.

"Факт лишения свободы таких лиц устанавливает соответствующая Комиссия, работающая при Минреинтеграции. Обратиться в Комиссию можно лично или через законного представителя или члена семьи", — говорится на сайте.

Согласно этой ссылке можно ознакомиться с правильным оформлением заявления.

Какие документы необходимы

Справка о том, что военнослужащий или другое лицо находится (находилось) в местах несвободы в результате вооруженной агрессии против Украины, с указанием срока лишения личной свободы или интернированная в нейтральных государствах;

Документ, подтверждающий участие личности как члена добровольческого отряда (формирования) в антитеррористической операции;

Справка, что иностранец или лицо без гражданства находится (находилось) в местах несвободы в результате вооруженной агрессии против Украины, с указанием срока лишения свободы или интернированное в нейтральных государствах, а также, что на момент лишения личной свободы такое лицо проходило в установленном законодательством Украины порядке военную службу в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях, образованных в соответствии с законами;

Документ и/или сведения, подтверждающие факт (факты) нарушения норм Конвенции о защите гражданского населения во время войны в отношении лица при его захвате, незаконном задержании, незаконном аресте, незаконном содержании или иным образом незаконном лишении личной свободы государством-агрессором в связи с осуществлением таким лицом деятельности, направленной на выражение взглядов, ценностей, позиций по отстаиванию государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности и неприкосновенности Украины

Документы и/или сведения, подтверждающие факт и обстоятельства лишения личной свободы;

Документ и/или сведения, подтверждающие факт (факты) нарушения норм Конвенции о защите гражданского населения во время войны в отношении лица при его захвате, незаконном задержании, незаконном аресте, незаконном содержании или иным образом незаконном лишении личной свободы государством-агрессором с целью побуждения Украины, другого государства, государственного органа, организации, в том числе международной, юридических или физических лиц к действиям или воздержанию от совершения действий как условия освобождения гражданина Украины;

Выписка из Единого государственного реестра досудебных расследований (при наличии уголовного производства в отношении лица);

Сообщения органов сил безопасности и сил обороны в отношении личности.

В случае установления указанного факта, Комиссия может принять решение о выплате средств для возмещения расходов на профессиональную правовую помощь указанным лицам. Максимальный размер возмещения — 53 680 гривен.

Для получения средств необходимо подать в Минреинтеграцию соответствующее заявление и подтверждающие документы или сведения.

К заявлению прилагаются: документы и/или сведения, подтверждающие получение профессиональной правовой помощи, предоставляемой лицам, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины для защиты их прав и законных интересов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что государство выплатит социальное начисление для одиноких матерей.