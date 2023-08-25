До 30 тисяч гривень: як деяким українцям отримати цю соціальну допомогу

Особам треба звернутись до Київської міської державної адміністрації

Більшість осіб в Україні отримають соціальну допомогу від держави в залежності від пільгових категорій. Однією з таких є нарахування додаткових коштів учасникам АТО, захисникам з інвалідністю I та ІІ групи, а також непрацездатним батькам, дружинам/чоловікам, неодруженим повнолітнім дітям з інвалідністю з дитинства I та II груп або людям з інвалідністю I групи — членам сімей учасників АТО, героїв Небесної сотні та захисників і захисниць України, які проживають у Києві.

Як повідомляють у Київській міській державній адміністрації, грошова допомога виплачується від 5 до 20 тисяч гривень і залежить вона від статусу особи. Українцям вже нарахували близько 173 млн гривень.

Хто має право на таку допомогу і яка сума

5000 грн — щорічна допомога киянам-учасникам АТО;

30 тис. грн — щорічна допомога киянам-учасникам АТО, а також захисникам і захисницям I групи;

20 тис. грн — щорічна допомога киянам-учасникам АТО, а також захисникам і захисницям II групи.

Окрім цього, по 10 465 грн місто щомісяця виплачує непрацездатним батькам, дружинам/чоловікам, неодруженим повнолітнім дітям з інвалідністю з дитинства I та II груп або людям з інвалідністю I групи — членам сімей киян-учасників АТО, героїв Небесної сотні та захисників і захисниць України. Цього року на такі виплати передбачено 65 млн грн.

На сайті додають, що всього протягом 2023 року їм планують виплатити понад 295 млн грн.

"Для отримання всіх видів виплат потрібно звернутися до департаменту соцполітики КМДА або ЦНАПу. Консультації можна отримати в КБУ "Київський міський центр надання допомоги учасникам АТО" ("Київ Мілітарі Хаб") за адресою: вул. Бастіонна, 11) або за телефоном гарячої лінії: 0 800 300 633", — мовиться в адміністрації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що херсонці та миколаївці, які втратили врожай овочів, мають право допомогу за кожну сотку земельної ділянки приватного городу.