До 30 тысяч гривен: как некоторым украинцам получить эту социальную помощь

Лицам нужно обратиться в Киевскую городскую государственную администрацию

Большинство лиц в Украине получат социальную помощь от государства в зависимости от льготных категорий. Одной из таких является начисление дополнительных средств участникам АТО, защитникам с инвалидностью I и II группы, а также нетрудоспособным родителям, женам/мужчинам, холостякам совершеннолетним детям с инвалидностью с детства I и II групп или людям с инвалидностью I группы — членам семей участников АТО, героев Небесной сотни и защитников и защитниц Украины, проживающих в Киеве.

Как сообщают в Киевской городской государственной администрации, денежная помощь выплачивается от 5 до 20 тысяч гривен и зависит от статуса лица. Украинцам уже насчитали около 173 млн гривен.

Кто имеет право на такую помощь и какая сумма

5000 грн — ежегодная помощь киевлянам-участникам АТО;

30 тыс. грн — ежегодная помощь киевлянам-участникам АТО, а также защитникам и защитницам I группы;

20 тыс. грн — ежегодная помощь киевлянам-участникам АТО, а также защитникам и защитницам II группы.

Кроме этого, по 10 465 грн город ежемесячно выплачивает нетрудоспособным родителям, женам/мужчинам, холостякам совершеннолетним детям с инвалидностью с детства I и II групп или людям с инвалидностью I группы — членам семей киевлян-участников АТО, героев Небесной сотни и защитников и защитников. В этом году на такие выплаты предусмотрено 65 млн. грн.

На сайте добавляют, что всего в 2023 году им планируют выплатить более 295 млн грн.

"Для получения всех видов выплат нужно обратиться в департамент соцполитики КГГА или ЦНАПа. Консультации можно получить в КБУ "Киевский городской центр оказания помощи участникам АТО" ("Киев Милитари Хаб") по адресу: ул. : 0 800 300 633 ", — говорится в администрации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что потерявшие урожай овощей херсонцы и николаевцы имеют право помощь за каждую сотку земельного участка частного огорода.