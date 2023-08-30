До 2220 гривен для переселенцев: кто имеет право на эту выплату и где заполнить заявление

Подать заявление на финансовую помощь в электронном варианте невозможно

В результате войны украинцам насчитывают разные выплаты как государство, так и организации. Благотворительный фонд "Право на защиту" предоставляет некоторым переселенцам денежную помощь.

Как сообщается в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Полтавской ОВА, денежная выплата для ВПЛ составляет 2220 гривен на одного человека и выплачивается за три месяца. Их доход должен быть не менее 5400 гривен.

Какие условия начисления денег

Денежная помощь предоставляется людям, которые еще не получали международную денежную помощь в сумме 2220 грн/чел./месяц, имеют доход менее 5400 грн на члена семьи и относятся к одной из следующих категорий населения:

переселенцы, переместившиеся после 24.02.22;

лица, не перемещавшиеся после 24.02.2022, но пострадавшие от военных действий (например, полностью или частично разрушенное жилье/имущество, причинение существенного вреда здоровью, смерть близких);

люди, которые из-за военных действий были вынуждены покинуть свои дома, но вернулись к постоянному месту жительства (в частности, из-за границы).

А также имеют хотя бы один из следующих критериев уязвимости (для трех вышеперечисленных категорий):

семья, имеющая только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);

семья, которую возглавляет одна одинокая/ несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;

семьи с одним или несколькими лицами с особыми потребностями. А именно имеющие: инвалидность, хронические заболевания. Список не ограничивается только этими критериями особых потребностей;

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (необходимо документальное подтверждение).

Где можно подать заявление на начисление

г. Полтава, ул. Казака, 14. Понедельник — Среда 09:00 — 16:00 (действует живая очередь);

г. Кременчуг, ул. Ивана Мазепы, 58. Понедельник — Среда 09:00 — 16:00 (действует живая очередь).

Актуальную информацию и график выездов мобильных групп для регистрации по области можно отслеживать в телеграмм-канале: @unhcr_help_poltava или на сайте: r2p.org.ua

Контактное лицо в Полтавской области – руководитель офиса денежной помощи в Полтавской области – Илона Фефилова, [email protected].

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что предпринимателям хотят начислить деньги при условии, если те обустроят рабочие места для лиц с инвалидностью I и II группы.