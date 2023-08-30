До 2 220 гривень для переселенців: хто має право на цю виплату та де заповнити заяву

Подати заяву на фінансову допомогу в електронному варіанті неможливо

Внаслідок війни українцям нараховують різні виплати як держава, так і організації. Тож, Благодійний фонд "Право на захист" надає деяким переселенцям грошову допомогу.

Як повідомляється у Департаменті інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської ОВА, грошова виплата для ВПО складає 2220 гривень на одну особу та виплачується за три місяці. Їхній дохід має бути не меншим за 5400 гривень.

Які умови нарахування грошей

Грошова допомога надається людям, які ще не отримували міжнародну грошову допомогу у сумі 2220 грн/особа/місяць, мають дохід, менший за 5400 грн на члена родини та належать до однієї з наступних категорій населення:

переселенці, які перемістилися після 24.02.22;

особи, що не переміщувалися після 24.02.2022, але постраждали від воєнних дій (наприклад, повністю або частково зруйноване житло / майно, завдання суттєвої шкоди здоров’ю, смерть близьких);

люди, що через воєнні дії були вимушені залишити свої домівки, але повернулися до постійного місця проживання (зокрема, із-за кордону).

А також мають хоча б один із наступних критеріїв вразливості (для трьох вищезазначених категорій):

родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

родина, яку очолює одна самотня/ кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

родини з однією або декількома особами з особливими потребами. А саме ті, що мають: інвалідність, хронічні захворювання. Перелік не обмежується тільки цими критеріями особливих потреб;

прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (потрібне документальне підтвердження).

Де можна подати заяву на нарахування

М. Полтава, вул. Козака, 14. Понеділок – Середа 09:00 – 16:00 (діє жива черга);

м. Кременчук, вул. Івана Мазепи, 58. Понеділок – Середа 09:00 – 16:00 (діє жива черга).

Актуальну інформацію та графік виїздів мобільних груп для реєстрації по області можна відстежувати у телеграм-каналі: @unhcr_help_poltava або на сайті: r2p.org.ua

Контактна особа у Полтавській області – керівник офісу грошової допомоги у Полтавській області – Ілона Фефілова, [email protected].

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що підприємцям хочуть нарахувати гроші за умови, якщо ті облаштують робочі місця для осіб з інвалідністю І та II групи.