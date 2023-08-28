До 5 600 на дитину: за яких обставин родина може отримати виплату

Грошова допомога розрахована для деяких осіб

Українські родини мають можливість отримати гроші, наприклад виплати для новонароджених. А тепер українцям нарахують кошти за умови, якщо в сім'ї є важкохвора дитина без встановлення інвалідності.

Як повідомляє юрист БФ "Право на захист" Олег Голєв для "Interfax", є вісім хвороб, за яких держава може виплатити від 4544 до 5 666 гривень.

Через які хвороби у дитини держава нарахує батькам виплату:

тяжкі перинатальні ураження нервової системи,

тяжкі вроджені вади розвитку,

орфанні (рідкісні) захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч,

тяжкі психічні розлади,

цукровий діабет I типу (інсулінозалежний),

гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня;

тяжка травма(и),

діти, що потребують трансплантації органа, паліативної допомоги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що херсонці та миколаївці, які втратили врожай овочів, мають право допомогу за кожну сотку земельної ділянки приватного городу. Уряд виділив на дві області на допомогу 271 мільйон гривень.