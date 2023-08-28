До 5 600 на ребенка: при каких обстоятельствах семья может получить выплату
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Денежная помощь рассчитана для некоторых лиц
Украинские семьи имеют возможность получить деньги, например, выплаты для новорожденных. А теперь украинцам начислят средства при условии, если в семье тяжелобольной ребенок без установления инвалидности.
Как сообщает юрист БФ "Право на защиту" Олег Голев для Interfax, есть восемь болезней, при которых государство может выплатить от 4544 до 5 666 гривен.
Из-за каких болезней у ребенка государство начислит родителям выплату:
- тяжелые перинатальные поражения нервной системы,
- тяжелые врожденные пороки развития,
- орфанные (редкие) заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич,
- тяжелые психические расстройства,
- сахарный диабет I типа (инсулинозависимый),
- острые или хронические заболевания почек IV степени;
- тяжелая травма(ы),
- дети, нуждающиеся в трансплантации органа, паллиативной помощи.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что потерявшие урожай овощей херсонцы и николаевцы имеют право помощь за каждую сотку земельного участка частного огорода. Правительство выделило на две области в помощь 271 миллион гривен.