До 5 600 на ребенка: при каких обстоятельствах семья может получить выплату

Денежная помощь рассчитана для некоторых лиц

Украинские семьи имеют возможность получить деньги, например, выплаты для новорожденных. А теперь украинцам начислят средства при условии, если в семье тяжелобольной ребенок без установления инвалидности.

Как сообщает юрист БФ "Право на защиту" Олег Голев для Interfax, есть восемь болезней, при которых государство может выплатить от 4544 до 5 666 гривен.

Из-за каких болезней у ребенка государство начислит родителям выплату:

тяжелые перинатальные поражения нервной системы,

тяжелые врожденные пороки развития,

орфанные (редкие) заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич,

тяжелые психические расстройства,

сахарный диабет I типа (инсулинозависимый),

острые или хронические заболевания почек IV степени;

тяжелая травма(ы),

дети, нуждающиеся в трансплантации органа, паллиативной помощи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что потерявшие урожай овощей херсонцы и николаевцы имеют право помощь за каждую сотку земельного участка частного огорода. Правительство выделило на две области в помощь 271 миллион гривен.