Деякі сім'ї можуть подати заяви на соціальні виплати через "Дію": як це зробити
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Треба пройти п'ять етапів
Україна продовжує удосконалювати процес подання заяв на різні соціальні виплати. Тож, тепер сім'ї з дітьми можуть отримати додаткові кошти через український додаток "Дія".
Як повідомляють в Міністерстві соціальної політики України, заяви на нарахування грошей можуть подати 4 категорії осіб. Призначення допомог відбувається впродовж 10 днів з моменту звернення.
Хто може скористатися послугами
- батьки, які усиновили дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування;
- українці, які доглядають за хворими на тяжкі захворювання дітьми, яким не встановлено інвалідність;
- особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю;
- одинокі матері чи батьки, які не перебувають у шлюбі.
Як українцям правильно подати заяву
- Авторизуватися на порталі "Дія".
- У меню в лівому верхньому кутку перейти в "Послуги" — "Сім’я" — обрати потрібний вид допомоги й натиснути "Подати заяву".
- Заповнити відомості форми для заяви та декларації.
- Перевірити сформовані заяву та декларацію.
- Підписати заяву електронним підписом чи "Дія. Підпис".
Призначення допомог відбувається впродовж 10 днів з моменту звернення.
Повідомлення про результат розгляду надійде в особистий кабінет заявника на порталі "Дія" чи на вказану ним електронну пошту.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 500 тисяч гривень отримають громадські організації за деяких умов.