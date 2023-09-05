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Деякі сім'ї можуть подати заяви на соціальні виплати через "Дію": як це зробити

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Українська гривня
Українська гривня. Фото Економічна правда

Треба пройти п'ять етапів

Україна продовжує удосконалювати процес подання заяв на різні соціальні виплати. Тож, тепер сім'ї з дітьми можуть отримати додаткові кошти через український додаток "Дія".

Як повідомляють в Міністерстві соціальної політики України, заяви на нарахування грошей можуть подати 4 категорії осіб. Призначення допомог відбувається впродовж 10 днів з моменту звернення.

Хто може скористатися послугами

Як українцям правильно подати заяву

  1. Авторизуватися на порталі "Дія".
  2. У меню в лівому верхньому кутку перейти в "Послуги" — "Сім’я" — обрати потрібний вид допомоги й натиснути "Подати заяву".
  3. Заповнити відомості форми для заяви та декларації.
  4. Перевірити сформовані заяву та декларацію.
  5. Підписати заяву електронним підписом чи "Дія. Підпис".

Призначення допомог відбувається впродовж 10 днів з моменту звернення.

Повідомлення про результат розгляду надійде в особистий кабінет заявника на порталі "Дія" чи на вказану ним електронну пошту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 500 тисяч гривень отримають громадські організації за деяких умов.

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#Соціальні виплати #Виплати #ДІЯ