Деякі сім'ї можуть подати заяви на соціальні виплати через "Дію": як це зробити

Треба пройти п'ять етапів

Україна продовжує удосконалювати процес подання заяв на різні соціальні виплати. Тож, тепер сім'ї з дітьми можуть отримати додаткові кошти через український додаток "Дія".

Як повідомляють в Міністерстві соціальної політики України, заяви на нарахування грошей можуть подати 4 категорії осіб. Призначення допомог відбувається впродовж 10 днів з моменту звернення.

Хто може скористатися послугами

Як українцям правильно подати заяву

Авторизуватися на порталі "Дія". У меню в лівому верхньому кутку перейти в "Послуги" — "Сім’я" — обрати потрібний вид допомоги й натиснути "Подати заяву". Заповнити відомості форми для заяви та декларації. Перевірити сформовані заяву та декларацію. Підписати заяву електронним підписом чи "Дія. Підпис".

Призначення допомог відбувається впродовж 10 днів з моменту звернення.

Повідомлення про результат розгляду надійде в особистий кабінет заявника на порталі "Дія" чи на вказану ним електронну пошту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 500 тисяч гривень отримають громадські організації за деяких умов.