Страхові виплати: в Україні спростили процес подання заяв на перерахунок

Є покрокова інструкція, як швидко та без помилок надіслати документ

Більшість працівників на підприємствах мають право на страхові виплати у зв'язку нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. У Пенсійному фонді України удосконалили процес подання заяви.

Тепер, щоб потерпілому отримати гроші, можна подати заяву на новому сервісі подання відповідних заяв через вебпортал електронних послуг ПФУ, як повідомили в пресслужбі відомства.

Хто може подати документ

постраждалі особи;

члени сімей постраждалих осіб.

Які саме заяви можна надіслати

про призначення/перерахунок/продовження страхової виплати у зв’язку з нещасним випадком на виробництві (професійним захворюванням);

про призначення/перерахунок/продовження страхової виплати у зв’язку зі смертю годувальника;

про відшкодування витрат на поховання потерпілого та пов’язані з цим ритуальні послуги;

про здійснення страхової виплати (поновлення або добровільне припинення виплати, виплата недоотриманих страхових сум тощо);

про компенсацію витрат (компенсація проїзду, витрат на житло).

Як це зробити

Авторизуватися на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП); На панелі ліворуч у розділі "Комунікації з ПФУ" обрати "Заява на страхову виплату"; Надати згоду на дистанційне інформування та натиснути "Продовжити"; У вікні "Заява на страхову виплату", яке з’явиться на екрані, обрати потрібний тип заяви; Заповнити всі поля, позначені зірочкою, про особисті дані та страховий випадок, додати скановані копії необхідних документів. З їхнім переліком можна ознайомитися за посиланням; Надати згоду на передання та оброблення персональних даних та натиснути "Сформувати заяву"; Перевірити інформацію у сформованій заяві, підписати КЕП та надіслати до Пенсійного фонду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що херсонці та миколаївці, які втратили врожай овочів, мають право допомогу за кожну сотку земельної ділянки приватного городу.