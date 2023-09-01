Страховые выплаты: в Украине упростили процесс подачи заявлений на перерасчет

Есть пошаговая инструкция, как быстро и без ошибок отправить документ

Большинство работников на предприятиях имеют право на страховые выплаты в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием. В Пенсионном фонде Украины усовершенствовали процесс подачи заявления.

Теперь, чтобы потерпевшему получить деньги, можно подать заявление на новом сервисе подачи соответствующих заявлений через вебпортал электронных услуг ПФУ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Кто может подать документ

пострадавшие;

члены семей пострадавших.

Какие именно заявления можно отправить

о назначении/перерасчете/продолжении страховой выплаты в связи с несчастным случаем на производстве (профессиональным заболеванием);

о назначении/перерасчете/продолжении страховой выплаты в связи со смертью кормильца;

о возмещении расходов на захоронение потерпевшего и связанных с этим ритуальных услуг;

об осуществлении страховой выплаты (возобновление или добровольное прекращение выплаты, выплата недополученных страховых сумм и т.п.);

о компенсации расходов (компенсация проезда, расходов на жилье).

Как это сделать

Авторизоваться на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП); На панели слева в разделе "Коммуникации по ПФУ" выбрать "Заявление на страховую выплату"; Дать согласие на дистанционное информирование и нажать "Продолжить"; В появившемся на экране окне "Заявление на страховую выплату" выбрать нужный тип заявления; Заполнить все поля, отмеченные звездочкой, о личных данных и страховом случае, добавить сканированные копии необходимых документов. С их перечнем можно ознакомиться по ссылке; дать согласие на передачу и обработку персональных данных и нажать "Сформировать заявление"; Проверить информацию в сложившемся заявлении, подписать КЭП и отправить в Пенсионный фонд.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что потерявшие урожай овощей херсонцы и николаевцы имеют право помощь за каждую сотку земельного участка частного огорода.