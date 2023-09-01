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Страховые выплаты: в Украине упростили процесс подачи заявлений на перерасчет

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Украинская гривна
Украинская гривна. Фото iStock.com

Есть пошаговая инструкция, как быстро и без ошибок отправить документ

Большинство работников на предприятиях имеют право на страховые выплаты в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием. В Пенсионном фонде Украины усовершенствовали процесс подачи заявления.

Теперь, чтобы потерпевшему получить деньги, можно подать заявление на новом сервисе подачи соответствующих заявлений через вебпортал электронных услуг ПФУ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Кто может подать документ

  • пострадавшие;
  • члены семей пострадавших.

Какие именно заявления можно отправить

  • о назначении/перерасчете/продолжении страховой выплаты в связи с несчастным случаем на производстве (профессиональным заболеванием);
  • о назначении/перерасчете/продолжении страховой выплаты в связи со смертью кормильца;
  • о возмещении расходов на захоронение потерпевшего и связанных с этим ритуальных услуг;
  • об осуществлении страховой выплаты (возобновление или добровольное прекращение выплаты, выплата недополученных страховых сумм и т.п.);
  • о компенсации расходов (компенсация проезда, расходов на жилье).

Как это сделать

  1. Авторизоваться на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);
  2. На панели слева в разделе "Коммуникации по ПФУ" выбрать "Заявление на страховую выплату";
  3. Дать согласие на дистанционное информирование и нажать "Продолжить";
  4. В появившемся на экране окне "Заявление на страховую выплату" выбрать нужный тип заявления;
  5. Заполнить все поля, отмеченные звездочкой, о личных данных и страховом случае, добавить сканированные копии необходимых документов. С их перечнем можно ознакомиться по ссылке;
  6. дать согласие на передачу и обработку персональных данных и нажать "Сформировать заявление";
  7. Проверить информацию в сложившемся заявлении, подписать КЭП и отправить в Пенсионный фонд.

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Теги:
#Болезнь #Социальные выплаты #Страховые выплаты