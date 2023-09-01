Страховые выплаты: в Украине упростили процесс подачи заявлений на перерасчет
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Есть пошаговая инструкция, как быстро и без ошибок отправить документ
Большинство работников на предприятиях имеют право на страховые выплаты в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием. В Пенсионном фонде Украины усовершенствовали процесс подачи заявления.
Теперь, чтобы потерпевшему получить деньги, можно подать заявление на новом сервисе подачи соответствующих заявлений через вебпортал электронных услуг ПФУ, сообщили в пресс-службе ведомства.
Кто может подать документ
- пострадавшие;
- члены семей пострадавших.
Какие именно заявления можно отправить
- о назначении/перерасчете/продолжении страховой выплаты в связи с несчастным случаем на производстве (профессиональным заболеванием);
- о назначении/перерасчете/продолжении страховой выплаты в связи со смертью кормильца;
- о возмещении расходов на захоронение потерпевшего и связанных с этим ритуальных услуг;
- об осуществлении страховой выплаты (возобновление или добровольное прекращение выплаты, выплата недополученных страховых сумм и т.п.);
- о компенсации расходов (компенсация проезда, расходов на жилье).
Как это сделать
- Авторизоваться на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);
- На панели слева в разделе "Коммуникации по ПФУ" выбрать "Заявление на страховую выплату";
- Дать согласие на дистанционное информирование и нажать "Продолжить";
- В появившемся на экране окне "Заявление на страховую выплату" выбрать нужный тип заявления;
- Заполнить все поля, отмеченные звездочкой, о личных данных и страховом случае, добавить сканированные копии необходимых документов. С их перечнем можно ознакомиться по ссылке;
- дать согласие на передачу и обработку персональных данных и нажать "Сформировать заявление";
- Проверить информацию в сложившемся заявлении, подписать КЭП и отправить в Пенсионный фонд.
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