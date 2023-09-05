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Некоторые семьи могут подать заявления на социальные выплаты через "Дія": как это сделать

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Украинская гривна
Украинская гривна. Фото Економічна правда

Надо пройти пять этапов

Украина продолжает совершенствовать процесс подачи заявлений на разные социальные выплаты. Теперь семьи с детьми могут получить дополнительные средства через украинское приложение "Действие".

Как сообщают в Министерстве социальной политики Украины, заявления на начисление денег могут подать 4 категории лиц. Назначение помощи происходит в течение 10 дней с момента обращения.

Кто может воспользоваться услугами

Как украинцам правильно подать заявление

  1. Авторизоваться на портале "Действие".
  2. В меню в левом верхнем углу перейти в "Услуги" — "Семья" — выбрать нужный вид помощи и нажать "Подать заявление".
  3. Заполнить сведения формы заявления и декларации.
  4. Проверить сформированные заявление и декларацию.
  5. Подписать заявление электронной подписью или "Действие. Подпись".

Назначение помощи происходит в течение 10 дней с момента обращения.

Уведомление о результате рассмотрения поступит в личный кабинет заявителя на портале "Действие" или на указанную им электронную почту.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что 500 тысяч гривен получат общественные организации при некоторых условиях.

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#Социальные выплаты #Выплаты #ДИЯ