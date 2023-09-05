Некоторые семьи могут подать заявления на социальные выплаты через "Дія": как это сделать
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Надо пройти пять этапов
Украина продолжает совершенствовать процесс подачи заявлений на разные социальные выплаты. Теперь семьи с детьми могут получить дополнительные средства через украинское приложение "Действие".
Как сообщают в Министерстве социальной политики Украины, заявления на начисление денег могут подать 4 категории лиц. Назначение помощи происходит в течение 10 дней с момента обращения.
Кто может воспользоваться услугами
- родители, усыновившие детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;
- украинцы, которые ухаживают за больными тяжелыми заболеваниями детьми, которым не установлена инвалидность;
- лица с инвалидностью с детства и с инвалидностью;
- одинокие матери или родители, не состоящие в браке.
Как украинцам правильно подать заявление
- Авторизоваться на портале "Действие".
- В меню в левом верхнем углу перейти в "Услуги" — "Семья" — выбрать нужный вид помощи и нажать "Подать заявление".
- Заполнить сведения формы заявления и декларации.
- Проверить сформированные заявление и декларацию.
- Подписать заявление электронной подписью или "Действие. Подпись".
Назначение помощи происходит в течение 10 дней с момента обращения.
Уведомление о результате рассмотрения поступит в личный кабинет заявителя на портале "Действие" или на указанную им электронную почту.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что 500 тысяч гривен получат общественные организации при некоторых условиях.