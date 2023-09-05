Некоторые семьи могут подать заявления на социальные выплаты через "Дія": как это сделать

Надо пройти пять этапов

Украина продолжает совершенствовать процесс подачи заявлений на разные социальные выплаты. Теперь семьи с детьми могут получить дополнительные средства через украинское приложение "Действие".

Как сообщают в Министерстве социальной политики Украины, заявления на начисление денег могут подать 4 категории лиц. Назначение помощи происходит в течение 10 дней с момента обращения.

Кто может воспользоваться услугами

Как украинцам правильно подать заявление

Авторизоваться на портале "Действие". В меню в левом верхнем углу перейти в "Услуги" — "Семья" — выбрать нужный вид помощи и нажать "Подать заявление". Заполнить сведения формы заявления и декларации. Проверить сформированные заявление и декларацию. Подписать заявление электронной подписью или "Действие. Подпись".

Назначение помощи происходит в течение 10 дней с момента обращения.

Уведомление о результате рассмотрения поступит в личный кабинет заявителя на портале "Действие" или на указанную им электронную почту.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что 500 тысяч гривен получат общественные организации при некоторых условиях.