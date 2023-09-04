Деяким українцям виплатять по 6600 гривень: як оформити та куди звертатись

Є одна умова для нарахування

Соціальні виплати призначаються українцям через будь-які життєві обставини. Наприклад, через підрив Каховської ГЕС держава надала потерпілим гроші. А тепер додаткові виплати можна отримати від ADRA Ukraine.

Як мовиться на сайті організації, мешканці Херсона та Херсонської області, якщо їхнє житло постраждало внаслідок підриву Каховської ГЕС, можуть отримати фінансову допомогу від благодійної організації ADRA Ukraine.

Для отримання допомоги потрібно мати на руках акт чи офіційний документ, який це підтверджує.

Українці отримають по 6600 грн на кожну зареєстровану людину.

Що робити, щоб отримати фінансову допомогу

Щоб отримати фінансову допомогу, спочатку потрібно звернутися за консультацією на гарячу лінію.

Номери телефонів гарячої лінії:

+38 067 333 1752 — гаряча лінія (Київстар)

+38 093 170 6739 — гаряча лінія (Lifecell)

+38 050 615 5750 — гаряча лінія (Vodafone)

Далі потрібно прийти до пункту реєстрації, де вас проконсультують на місці та зареєструють для отримання допомоги.

Перелік районів Херсона, де реєструють для отримання допомоги: Суворовський, Дніпровський, Корабельний. Громади, в яких здійснюється реєстрація — Чорнобаївська, Білозерська, Дар'євська, Новокахівська.

Які потрібні документи

— перша та друга сторінки паспорта та прописка;

— ідентифікаційний код;

— свідоцтво про народження;

— документ, який підтверджує, що ваше житло в Херсоні чи Херсонській області постраждало від підриву Каховської ГЕС.

Якщо у вас паспорт нового зразка, відповідно, копія/фото обох сторінок картки та програми з пропискою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як держава спростила процес подання заявок на перерахунок або нарахування страхових виплат.