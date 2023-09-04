Некоторым украинцам выплатят по 6600 гривен: как оформить и куда обращаться

Есть одно условие для начисления

Социальные выплаты назначаются украинцам из-за любых жизненных обстоятельств. Например, из-за подрыва Каховской ГЭС государство предоставило потерпевшим деньги. Теперь же дополнительные выплаты можно получить от ADRA Ukraine.

Как говорится на сайте организации, жители Херсона и Херсонской области, если их жилье пострадало в результате подрыва Каховской ГЭС, могут получить финансовую помощь от благотворительной организации ADRA Ukraine.

Для получения помощи нужно иметь на руках акт или подтверждающий официальный документ.

Украинцы получат по 6600 грн на каждого зарегистрированного человека.

Что делать, чтобы получить финансовую помощь

Чтобы получить финансовую помощь, сначала следует обратиться за консультацией на горячую линию.

Номера телефонов горячей линии:

+ 38 067 333 1752 — горячая линия (Киевстар)

+ 38 093 170 6739 — горячая линия (Lifecell)

+ 38 050 615 5750 – горячая линия (Vodafone)

Далее нужно прийти в пункт регистрации, где вас проконсультируют на месте и зарегистрируют для получения помощи.

Список районов Херсона, где регистрируют для получения помощи: Суворовский, Днепровский, Корабельный. Общества, в которых осуществляется регистрация – Чернобаевская, Белозерская, Дарьевская, Новокаховская.

Какие нужны документы

- первая и вторая страницы паспорта и прописка;

- идентификационный код;

- свидетельство о рождении;

— документ, подтверждающий, что ваше жилье в Херсоне или Херсонской области пострадало от подрыва Каховской ГЭС.

Если у вас есть паспорт нового образца, соответственно, копия/фото обеих страниц карты и программы с пропиской.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как государство упростило процесс подачи заявок на перерасчет или начисление страховых выплат.