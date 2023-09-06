Некоторые украинцы могут одновременно получать социальную помощь и пенсию: кто и при каких условиях

Надо обратиться в Пенсионный фонд Украины

Украина обеспечивает семьи, нуждающиеся в социальных выплатах. Например, 4 категории семей могут подать заявление на оплату средств через "Дія". А лицо с инвалидностью, которое является им с детства, будет получать социальную помощь.

Как говорится в законе "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", утвержденным Верховной Радой Украины, такие лица имеют право одновременно на социальную выплату и пенсию.

В зависимости от группы инвалидности размер выплаты составляет:

лицам с инвалидностью с детства I группы — 100 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 2093 грн);

— 100 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 2093 грн); лицам с инвалидностью с детства II группы — 80 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1674,40 грн);

— 80 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1674,40 грн); лицам с инвалидностью с детства III группы — 60 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1255,80 грн);

— 60 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1255,80 грн); на детей с инвалидностью до 18 лет — 70 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1465,10 грн).

В то же время, лица с инвалидностью детства могут одновременно получать и другие виды помощи — пенсию в связи с потерей кормильца.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что из-за подрыва Каховской ГЭС организация ADRA Ukraine оплатит потерпевшим деньги.