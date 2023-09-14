Дехто з українських пенсіонерів почне отримувати більше: про кого мова

Розмір виплати не може тепер корегуватись Кабміном

Українці, які є учасниками бойових дій, можуть отримати до 25% до своєї виплати. А постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи Україна нараховуватиме у повному обсязі виплати згідно з законом, а не в залежності від наявності грошей у держави.

Як повідомляє пресслужба Конституційного суду, змінились соціальні гарантії для двох категорій осіб, зокрема для тих, хто має право на додаткову пенсію за шкоду, заподіяну здоров'ю, віднесеним до категорії 1 та тих, що віднесені до категорії 1 і у зв'язку з втратою годувальника. Тепер їх пенсійне забезпечення має встановлювати законодавець виключно законом "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Варто нагадати, що особи з категорією 1 — це люди з інвалідністю з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу.

Тож, суд постановив, що розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи не можуть залежати від наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Такі пенсії будуть сплачені в порядку та сумі, які будуть визначені законом "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". Варто зауважити, що розмір пенсійних виплат не може корегуватися Кабміном в залежності від наявних фінансових ресурсів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що деяким українцям автоматично сплатять надбавку до пенсії. Це передбачено проєктом Пенсійного фонду, Мінсоцполітики та ООН.