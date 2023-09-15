Пенсія по втраті годувальника: українцям пояснили, хто її отримає

Є одна головна умова

Українці продовжують отримувати пенсії та інші соцвиплати. Наприклад, літнім людям, які працювали шахтарями, металургами та в важких умовах праці, нарахують виплати за вислугу років. Окрім того, особи, що втратили годувальника мають право на пенсію.

Як зазначили у ПФУ, така пенсія призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні.

До непрацездатних членів сім’ї належать

чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли віку 65 років, або віку, передбаченого статтею 26 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV;

діти до 18 років або старші, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років;

діти, які навчаються, – до завершення навчання, але не довше 23 років;

діти-сироти – до 23 років;

чоловік (дружина), один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся годувальника незалежно від віку і працездатності, які не працюють і зайняті доглядом за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років.

У Фонді додали, що дітям пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на його утриманні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі пенсіонери отримають автоматичну суму, якої не вистачає до 3 тисяч гривень.