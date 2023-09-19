У 2024 році українцям підвищать пенсії: кому саме і на скільки

За 2023 рік середня виплата збільшилась на 20%

В Україні є три види пенсій — при втраті годувальника, за віком та по інвалідності. За наявністю деяких причин особи можуть змінювати свої виплати. Окрім того, держава може провести індексацію пенсій.

Як повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, індексація пенсій у 2024 році відбудеться й пройде за новим принципом. Новації передбачені в ухваленому урядом проєкті держбюджету на наступний рік.

Перерахунок пенсійних виплат буде проведено абсолютно всім. Також будуть впроваджені спеціальні коефіцієнти та бали, які дозволять людям з однаковими умовами виходу на пенсію, незалежно від його часу, отримувати однакову пенсію й однакову індексацію.

За словами Дениса Шмигаля, це дозволить у 2024 році підвищити середню пенсію до 6000 грн. Середня пенсія в 2023 році становить 5311 грн. За рік вона збільшилась на 874 грн, або майже на 20%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що перший етап індексації пенсій відбувся у березні, а останній — у липні. Доплату отримали як 10 мільйонів літніх людей.