В українців є шанс збільшити пенсії: як людині отримати гроші

Для нарахування коштів, особа має зробити собі спеціальне посвідчення

Особи в Україні, у яких пенсія менш як 3 тисячі гривень чекають на додаткові кошти, що мають додатись автоматично. А от пенсіонери, що проживають у гірських регіонах або переїжджають на місце проживання в таку місцевість, можуть отримати 20% надбавки до виплат.

Як мовиться в законі "Про статус гірських населених пунктів України", для отримання додаткових коштів необхідно оформити відповідне посвідчення, яке видається протягом 30 днів. Після оформлення необхідно звернутись до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

На таку доплату можуть розраховувати й переселенці

Для того, щоб і переселенці могли претендувати на додаткові 20% до пенсії, їм необхідно отримати статус жителя на території гірського населеного пункту. Він підтверджується спеціальним посвідченням, яке можна отримати, звернувшись до муніципальної влади або до місцевого ЦНАПу.

Важливо, що така доплата належить жителям гірських районів не лише у разі пенсій. Доповнення йде і до стипендій, і до інших видів державної матеріальної допомоги громадянам, які мають підтвердження проживання у горах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пенсіонери можуть втратити частину виплат, якщо вчасно не нададуть одну заяву.