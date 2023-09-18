У украинцев есть шанс увеличить пенсии: как человеку получить деньги

Для начисления средств, лицо должно сделать себе специальное удостоверение

Лица в Украине, у которых пенсия менее 3 тысяч гривен ждут дополнительных средств, которые должны добавиться автоматически. А вот пенсионеры, проживающие в горных регионах или переезжающие на место жительства в такую местность, могут получить 20% надбавки к выплатам.

Как говорится в законе "О статусе горных населенных пунктов Украины", для получения дополнительных средств необходимо оформить соответствующее удостоверение, которое выдается в течение 30 дней. После оформления необходимо обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

На такую доплату могут рассчитывать и переселенцы.

Для того чтобы и переселенцы могли претендовать на дополнительные 20% к пенсии, им необходимо получить статус жителя на территории горного населенного пункта. Он подтверждается специальным удостоверением, которое можно получить, обратившись к муниципальным властям или местному ЦНАПу.

Важно, что такая доплата принадлежит жителям горных районов не только в случае пенсий. Дополнение идет и к стипендиям, и к другим видам государственной материальной помощи гражданам, имеющим подтверждение обитания в горах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что пенсионеры могут потерять часть выплат, если вовремя не предоставят одно заявление.