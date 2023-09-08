У некоторых пенсионеров в Украине заберут выплаты: кто останется без денег

Таких людей в Украине больше нескольких сотен

Некоторые пенсионеры могут получить до 25% к своей выплате, однако есть обстоятельства, при которых пожилые люди могут лишить денег. Речь идет о гражданах Украины, которые жили в рф или оккупированном Крыму, а затем выехали на подконтрольную территорию.

Как заявила заместитель главы Минсоцполитики Дарья Марчак во время эфира телемарафона, у таких лиц нет возможности сделать это, поскольку, согласно украинскому законодательству, для получения пенсии необходимо иметь подтверждение от органов Пенсионного фонда рф о том, что российская федерация не выплачивает пенсии таким гражданам.

В общем, Украина во время полномасштабной войны не может получить соответствующую информацию от россии и практически не может предоставить пенсионные выплаты таким людям.

В Украине таких лиц насчитывается около нескольких сотен пенсионеров

"россия денонсировала соглашение о пенсионном обеспечении между рф и Украиной. Поэтому у нас нет урегулирований для граждан Украины, часть жизни работавших в россии " , - добавила представительница ведомства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что обучение в вузах или техникуме можно включить в свой рабочий стаж.