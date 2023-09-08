У деяких пенсіонерів в Україні заберуть виплати: хто залишиться без грошей

Таких людей в Україні більша кілька сотень

Деякі пенсіонери можуть отримати до 25% до своєї виплати, однак є обставини, за яких літніх людей можуть позбавити грошей. Мовиться про громадян України, які жили у рф або окупованому Криму, а потім виїхали на підконтрольну територію.

Як заявила заступниця глави Мінсоцполітики Дар'я Марчак під час ефіру телемарафону, у таких осіб немає можливості зробити це, оскільки згідно з українським законодавством для отримання пенсії необхідно мати підтвердження від органів Пенсійного фонду рф про те, що російська федерація не виплачує пенсії таким громадянам.

Загалом, Україна під час повномасштабної війни не може отримати відповідну інформацію від рф і фактично не може надати пенсійні виплати таким людям.

В Україні таких осіб налічується близько кілька сотень пенсіонерів

"росія денонсувала угоду про пенсійне забезпечення між рф і Україною. Тому в нас немає врегулювань для громадян України, які частину життя працювали в росії", — додала представниця відомства.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що навчання у ВНЗ чи технікумі можна включити у свій робочий стаж.