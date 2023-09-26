Як вийти на пенсію в 60 і від чого залежатиме розмір виплати: відповіді ПФУ

Майже щороку в нашій країні необхідний страховий стаж буде збільшуватись

Пенсіонери в Україні мають можливість змінювати вид своїх виплат. Наприклад, пенсію за віком поміняти на пенсію через інвалідність. Але щоб вийти на заслужений відпочинок в 60 років, особі треба мати 30 років стажу.

Як кажуть у Пенсійному фонді, майже кожного року збільшується страховий стаж. Якщо у 2023 він становить 30 років, то у 2028 — 35 років.

Фахівці пояснюють, якщо особі виповнилось 60 років у 2023 році й вона має менш як 30 років страхового стажу, то людина матиме право на призначення пенсії лише в 63 за наявності не менше 20 років стажу.

Слід зауважити, що мінімально необхідний страховий стаж, що дає право на призначення пенсії у 65 років, – 15 років.

Страховий стаж, що дає право виходу на пенсію, визначається на дату досягнення віку 60, 63 або 65 років.

Але розмір пенсійної виплати для кожної особи буде вираховуватись індивідуально та він залежатиме від накопленого нею страхового стажу й отриманої заробітної плати, з якої сплачувались страхові внески.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пенсіонери у жовтні можуть отримати грошову допомогу.